Lwie paszcze. Co to za kwiaty?

Lwia paszcza, nazywana również wyżlinem większym, to gatunek jednorocznej rośliny z rodziny babkowatych. Naturalnie występuje na terenach śródziemnomorskich – m.in. w Europie Południowej i Azji Zachodniej. W naszym kraju kwiaty te od dawna uprawiane są jako rośliny ozdobne.

Silnie się rozkrzewiają, a ich łodygi osiągają wysokość od 20 cm do nawet 1 m. Największą ozdobą lwiej paszczy są jej kwiaty zebrane na szczycie łodygi w ozdobne i gęste grono. Zachwycają wieloma żywymi kolorami. Najczęściej spotkać można żółte, czerwone, różowe, pomarańczowe, fioletowe i białe. Lwie paszcze to kwiaty, które swoim pięknem długo cieszą nasze oczy. Kwitną bowiem od czerwca aż do pierwszych przymrozków, wydzielając przy tym piękny, lekko cytrynowy zapach. Świetnie sprawdzają się na rabatach kwiatowych i jako rośliny okrywowe. Można także sadzić je w donicach, skrzynkach i wiszących pojemnikach.

Kwiaty te występują w trzech odmianach: niskiej, średniej i wysokiej. Dwie pierwsze polecane są jako rośliny ozdobne do ogrodów. Odmiany wysokie natomiast idealnie sprawdzą się w bukietach.

Lwie paszcze: Nazwa i symbolika

Lwie paszcze swoją nazwę zawdzięczają wyglądowi kwiatów. Kiedy ściśnie się je palcami po bokach, ich płatki otwierają się. Przypominają wtedy paszczę lwa. Już przed wiekami stanowiły kwiaty symboliczne. W starożytnej Grecji i starożytnym Rzymie były stosowane jako ochrona przed złymi mocami. Sadzone natomiast przed średniowiecznymi zamkami pełniły funkcję magicznej straży.

Kiedy i jak siać lwie paszcze?

Lwie paszcze można siać na dwa sposoby.Pierwszy z nich polega na wysiewie w marcu lub kwietniu do skrzynek lub innych pojemników umieszczonych w domu w temperaturze nie niższej niż 20 stopni Celsjusza. Nasiona tych kwiatów należy wysiać na podłoże, a następnie lekko w nie wcisnąć. Nie trzeba przykrywać ich warstwą ziemi. Na tym etapie uprawy ważne jest regularne podlewanie, aby zapewnić kiełkującym roślinom optymalną wilgotność. Po pojawieniu się pierwszych 2-3 liści, sadzonki należy przepikować, aby każda roślina miała odpowiednio dużo miejsca do wzrostu.

Sadzonki lwich paszczy można przesadzić na miejsce docelowe po 15 maja, kiedy minie ryzyko wiosennych przymrozków. Kilka dni przed tym można zacząć je hartować, czyli wystawiać na kilka godzin na zewnątrz, aby zaczęły przyzwyczajać się do niższych temperatur.

Po 15 maja można rozpocząć sianie lwiej paszczy drugą metodą – bezpośrednio do gruntu. Jednak kwiaty będą wówczas kwitły krócej od tych, których sadzonki zostały wyhodowane wcześniej w domu. Od momentu wysiania bowiem pierwsze kwiaty pojawiają się dopiero po ok. 10-12 tygodniach. Niewątpliwą zaletą lwich paszcz jest fakt, że ich kwiaty zakwitają stopniowo, a nie w tym samym momencie. Dzięki temu dłużej cieszą swoim pięknem.

Lwie paszcze. Uprawa i pielęgnacja

Lwie paszcze najlepiej rosną na stanowiskach słonecznych lub ewentualnie w delikatnym półcieniu. Preferują dobrze przepuszczalne podłoże o naturalnym lub lekko kwaśnym odczynie. Są dosyć łatwe w uprawie i z tego powodu spotkać można je w wielu ogrodach.

Pielęgnacja lwich paszcz nie jest skomplikowana. Ważne jest zapewnienie im optymalnej wilgotności. Przy czym należy pamiętać, aby nie podlewać ich zbyt mocno. Podłoże, w którym rosną, powinno być lekko wilgotne, ale nie mokre. Można również zasilać je nawozami do kwiatów kwitnących oraz przycinać przekwitnięte pędy, co stymuluje roślinę do dalszego kwitnienia. Istotne jest też odchwaszczanie terenu wokół lwich paszcz oraz kontrolowanie, czy nie zostały zaatakowane przez choroby czy szkodniki. Lwie paszcze są dosyć często atakowane przez mszyce.