Budleja Dawida. Co to za krzew?

Budleja Dawida, nazywana również motylim krzewem, to ozdobna roślina, którą spotkać możemy obecnie w wielu ogrodach. Jej nazwa wywodzi się od nazwiska żyjącego na przełomie XVII i XVIII wieku angielskiego botanika Adama Buddle’a. W warunkach naturalnych krzew ten rośnie przede wszystkim we wschodniej Azji.

Charakteryzuje się drobnymi, intensywnie pachnącymi kwiatami. Są one zazwyczaj fioletowe z pomarańczowymi środkami. Spotkać można jednak też kwiaty białe i różowe. Krzew ten kwitnie na tegorocznych pędach bardzo długo – od czerwca często aż do października. Przyciąga do siebie wiele motyli, czemu zawdzięcza swoją drugą nazwę.

Ze względu na niewielkie wymagania, łatwość uprawy oraz długi okres kwitnienia budleja Dawida jest chętnie sadzona w przestrzeni miejskiej oraz w przydomowych ogródkach. Krzew preferuje gleby żyzne, umiarkowanie wilgotne, przepuszczalne i o odczynie zasadowym lub obojętnym. Najlepiej rośnie na stanowiskach słonecznych, ciepłych i zacisznych. Krzew ten szczególnie w okresie wegetacji wymaga regularnego podlewania, zwłaszcza kiedy brak jest deszczu.

Kiedy wykonać cięcie budlei Dawida?

Aby budleja Dawida pięknie kwitła i miała regularny kształt, musimy pamiętać o jej cięciu. Najlepiej robić to na wiosnę. Nie powinniśmy jednak się z tym spieszyć i przystępować do pracy od razu po zimie. Krzew ten jest bowiem wrażliwy na niskie temperatury i w czasie chłodniejszych dni jego przyciętym pędom grozi przemarznięcie. W związku z tym najlepszy termin na cięcie budlei Dawida to koniec marca lub kwiecień.

Niewskazane jest natomiast przycinanie krzewu jesienią. Może to pobudzić go do wypuszczania nowych pędów, które są wyjątkowo wrażliwe na niskie temperatury. Mogą tym samym przemarznąć w czasie pierwszych jesiennych przymrozków, a przez to osłabić całą roślinę. Przed zimą można więc tylko usunąć z budlei Dawida przekwitłe kwiatostany.

Warto wiedzieć, że niewykonanie cięcia Budlei Dawida sprawi, bardzo się rozrośnie i może nawet wyglądać na dziką. Przede wszystkim jednak będzie słabiej kwitła, a jej kwiaty staną się małe.

Cięcie budlei Dawida. Jak je wykonać?

Budleję Dawida najlepiej przycinać w słoneczny i suchy dzień. Aby ochronić roślinę przed niepotrzebnym miażdżeniem jej pędów, powinniśmy używać do tego ostrych narzędzi. Jej pędy są dosyć grube i twarde, a więc do ich cięcia nie zawsze wystarczy mały sekator. Czasami niezbędne mogą okazać się duże nożyce.

Cięcie budlei Dawida należy przeprowadzić w taki sposób, aby jak najbardziej zminimalizować ryzyko rozwoju chorób grzybowych. W związku z tym narzędzie, którego używamy, powinno być zawsze czyste. Natomiast samo cięcie powinniśmy wykonać w kierunku lekko skośnym – tak, aby skos był na zewnątrz rośliny. Dzięki temu wilgoć nie będzie zalegała na przyciętych fragmentach pędów.

Krzew ten dobrze znosi cięcie i doskonale się po nim regeneruje. Szybko rośnie i osiąga wysokość nawet ponad 2 m. Bardzo szybko wypuszcza też nowe pędy, na których zawiązują się kwiaty. Z tego powodu bez obaw można wykonywać dosyć silne przycinanie. Najlepiej przeprowadzać je na wysokość ok. 1 m nad ziemią. Niektórzy ogrodnicy zalecają jeszcze bardziej radykalnie skrócić pędy na wysokość ok. 15-20 cm nad ziemią. Ponadto warto wyciąć wszystkie słabe, chore i martwe pędy. Po cięciu Budleję Dawida warto wzmocnić za pomocą nawozu azotowego.

Latem, w czasie kwitnienia, warto przycinać przekwitłe kwiatostany budlei Dawida. Zabieg ten pobudza ją do dalszego kwitnienia.