Gdy ścierka służy nie tylko do osuszania naczyń… często stanowi siedlisko bakterii. Zdarza ci się wytrzeć ścierką mokry blat lub ręce po krojeniu warzyw? Czym wycierasz umyte jabłko? Jeżeli służy ci do tego ścierka kuchenna, to nie mamy dobrych wieści – może znajdować się na niej wiele niebezpiecznych dla zdrowia bakterii.