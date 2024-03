Narcyz – roślina ogrodowa o pięknych kwiatach

Narcyz (Narcissus L.) jest rodzajem roślin, który obejmuje ponad 70 gatunków oraz dużą liczbę hybryd (inaczej krzyżówek). Szacuje się, że odmian narcyzów jest ponad dziesięć tysięcy. Narcyz dziko rośnie w krajach śródziemnomorskich, w Europie Środkowej i Północnej. Znajdziemy go także w zachodniej Azji - po Afganistan i Uzbekistan oraz w Azji Wschodniej, we wschodnich Chinach oraz Japonii.

Rośliny te są znane jako ozdobne i chętnie wybierane ze względu na ich pachnące, piękne kwiaty. W Polsce uprawiane są takie gatunki jak m.in.: narcyz biały, narcyz łuskowaty czy narcyzcyklamenowaty. Rośliny te idealnie nadają się zarówno do wysadzenia do gruntu jak również do doniczki.

Narcyz w doniczce. Pielęgnacja

Narcyz w doniczce to ładna ozdoba naszego domu lub mieszkania na wiosnę. W jaki sposób o niego dbać? Podajemy podstawowe zasady.

Po zakupie narcyzów dobrze przesadzić je do nowej większej doniczki. Jeżeli uprawiamy narcyza w doniczkach na zewnątrz, to powinny one mieć około 25 cm głębokości. Przygotowując ziemię, pamiętajmy o ułożeniu na dnie kilkucentymetrowej warstwy drenażu. Podłoże dla narcyza w doniczce powinno być żyzne i dobrze przepuszczalne. Możemy tutaj wykorzystać uniwersalną ziemię ogrodniczą.

Dostęp do światła. Doniczkę z narcyzem najlepiej umieścić w jasnym miejscu. Jednak nie wystawiamy kwiatu bezpośrednio na działanie promieni słonecznych, bo to może spowodować przypalenie liści. Ważne, aby narcyz miał dostęp do światła przez większość dnia.

Temperatura. Rośliny te najlepiej rosną w umiarkowanych temperaturach powietrza. Preferują one zakres od 15 do 21 stopni Celsjusza. Unikajmy zatem ekstremalnych zmian temperatury oraz nie stawiajmy naszej roślinki w miejscach, gdzie te wahania temperatury dobowo są dość znaczne.

Nawożenie narcyza. W okresie wzrostu nawozimy narcyza raz w miesiącu, podlewając go wodą z nawozem przeznaczonym dla kwiatów doniczkowych.

Co zrobić z narcyzem po przekwitnięciu?

Kiedy narcyz skończy kwitnąć, usuwamy zwiędłe kwiatostany. Po ukończonym okresie kwitnienia – co rozpoznamy po tym, że liście zaczynają żółknąć i zasychać - przenosimy roślinę do chłodniejszego i ciemniejszego miejsca.

Ograniczamy również podlewanie. Dzięki temu roślina będzie mogła wejść w stan spoczynku.