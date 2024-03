Popiół drzewny jako naturalny nawóz do ogrodu

Popiół drzewny to produkt uboczny, który powstaje w wyniku spalania drewna np. w kominku, ognisku lub na grillu. Na pierwszy rzut oka może wydawać się bezużyteczny. Okazuje się jednak, że znajduje szerokie zastosowanie jako ekologiczny i darmowy nawóz do roślin. Niesie za sobą wiele korzyści. W naturalny sposób zasila rosnące w ogrodzie rośliny i przyczynia się do wydawania przez nie bardziej obfitych plonów. Pomaga jednocześnie – poprzez zagospodarowanie odpadów – chronić środowisko.

Popiół drzewny: Skład i właściwości

Popiół drzewny bogaty jest w wiele cennych składników odżywczych, które znajdują się też w drogich preparatach dostępnych w sklepach ogrodniczych. Popiół zawiera takie minerały jak fosfor, potas, wapń i magnez, które wspierają prawidłowy rozwój roślin.

Fosfor wzmacnia system korzeniowy, potas wspiera proces syntezy, natomiast magnez jest odpowiedzialny za wzrost zielonej części roślin. Poza tym popiół drzewny ma wysokie pH, dzięki czemu może zneutralizować za wysoką kwasowość gleby. Pomaga też przeciwdziałać niektórym chorobom grzybowym.

Gatunek drewna a właściwości popiołu drzewnego

Dokładna zawartość składników mineralnych w popiele drzewnym zależna jest od rodzaju drewna, z którego uzyskano popiół. Ten z drzew liściastych jest bardziej wartościowy od tego z drzew iglastych. Popiół po spalaniu świerku ma w sobie dużo potasu, a po spalaniu dębu i sosny zawiera dużo wapnia Zróżnicowana jest także ilość popiołu, który można uzyskać. Więcej pozyskuje się go ze spalania liści i kory niż wewnętrznych struktur drewna. Na ilość wpływ ma także konkretny gatunek drzewa. Z gatunków miękkich (np. lipa, brzoza i sosna) pozyskuje się mniej popiołu niż z gatunków twardych (np. jesion, dąb i grab).

Popiół drzewny jako naturalny nawóz. Środki ostrożności

Przed wykorzystaniem popiołu drzewnego jako nawozu w ogrodzie konieczne jest dokładne sprawdzenie, skąd pochodzi. Do zasilania roślin nadaje się bowiem jedynie popiół powstały w wyniku spalania czystego drewna. Nie powinien mieć w sobie pozostałości po szkodliwych lakierach, farbach oraz innych niebezpiecznych substancjach. Popiół, nawet ten w pełni naturalny, nie powinien być jednak stosowany na podłożach o wysokim pH, ponieważ może prowadzić do jego zasolenia.

Popiół drzewny należy przechowywać w suchym miejscu w szczelnie zamkniętym pojemniku. Ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo najlepiej rozsypywać go w ogrodzie przy zastosowaniu takich środków ochronnych jak maseczki i rękawiczki.

Jak wykorzystać popiół drzewny jako naturalny nawóz do ogrodu?

Popiół drzewny można wykorzystywać jako naturalny nawóz w ogrodzie. Wskazane jest to zwłaszcza wiosną i jesienią. Niewskazane jest jednak używanie go tuż po siewie. Może bowiem doprowadzić do zasolenia młodych sadzonek roślin. Nie należy ponadto używać zbyt dużej ilości popiołu. Optymalna dawka na metr kwadratowy to 30-50 g. Dawkę tę można ewentualnie zwiększyć w przypadku podłoża o wyjątkowo kwaśnym odczynie.

Popiół drzewny jako nawóz można stosować na dwa sposoby. Pierwszy z nich polega na bezpośrednim rozsypaniu go na glebę, po czym delikatnym wymieszaniu z nią. Drugi natomiast zaleca dodanie popiołu drzewnego do kompostu i tym samym wzbogacenie składu tego ostatniego.

Popiół drzewny. Wykorzystanie w ogrodzie

Popiół drzewny idealnie sprawdzi się do zasilania wielu roślin w ogrodzie. Jest polecany zwłaszcza do tych, które najlepiej rosną w ziemi o odczynie obojętnym lub delikatnie zasadowym. Nawozić nim możemy przede wszystkim:

Zastosowanie go pozytywnie wpłynie na rozwój tych warzyw i owoców, a w efekcie na większe zbiory. Popiół drzewny warto stosować także w przypadku trawy. Jego rozsypanie ogranicza rozwój mchu. Ponadto jest polecany dla róż, jaśminowców i lilii.

Popiół drzewny jako nawóz nie jest natomiast wskazany w przypadku tych roślin, które preferują gleby o kwaśnym odczynie. Zaliczają się do nich m.in. azalie, różaneczniki i borówki.

Warto wspomnieć jeszcze o tym, że popiół drzewny to również doskonały, naturalny środek odstraszający ślimaki z ogrodu. Te popularne mięczaki są w stanie wyrządzić wiele szkód w uprawach, a więc warto zniechęcać je do przebywania na terenie grządek. W tym celu wystarczy rozsypać na nich popiół drzewny. Jego szorstka struktura utrudnia ślimakom poruszanie się i skutecznie zniechęca je do żerowania w ogródku.