Krzewy hortensji preferują dość specyficzne warunki glebowe, które obejmują żyzną, wilgotną i próchniczą ziemię o dobrej przepuszczalności. W związku z tymi preferencjami nie są zbyt zadowolone z ciężkich i gliniastych gleb. Dodatkowo słabo rosną na obszarach podmokłych. Hortensje świetnie radzą sobie za to w glebie przeznaczonej dla różaneczników.

Jakie pH dla hortensji?

Hortensje preferują kwaśne lub lekko kwaśne podłoże o pH między 4,5 a 6,5. Ważne jest, aby pH nie było zbyt wysokie, ponieważ w takiej sytuacji hortensje nie mogą efektywnie pobierać niezbędnych składników odżywczych, takich jak żelazo, mangan czy glin. Objawem tego problemu jest blaknięcie i żółknięcie liści, przebarwienia, więdnięcie i opadanie liści, słaby wzrost rośliny oraz brak kwitnienia. Ponieważ pH gleby może się zmieniać w ciągu roku, ważne jest regularne sprawdzanie jego poziomu, aby zapewnić odpowiednie warunki dla hortensji.

Odżywka do hortensji

Jeśli w trakcie zimy gleba, w której rośnie hortensja, stała się zasadowa, to warto działać już teraz. Można zacząć podlewać roślinę roztworem octu i wody w proporcji 1:8 (czyli 1 litr octu na 8 litrów wody). Ważne jest podlewanie ziemi wokół krzewu, a nie bezpośrednio u jego podstawy. Po pewnym czasie warto sprawdzić odczyn gleby i jeśli będzie to konieczne - powtórzyć zabieg.

Wykorzystanie octowej odżywki do hortensji może być również przydatne do zakwaszenia ziemi przed posadzeniem nowych sadzonek. Jednak należy pamiętać, że nowe sadzonki należy uziemiać co najmniej 3-4 tygodnie po takim zabiegu. Należy unikać podlewania młodych roślin octem tuż po ich posadzeniu, aby nie uszkodzić korzeni. Jak jeszcze można zakwasić ziemię? Można zastosować także raz w tygodniu roztwór fusów z kawy z wodą w proporcji 1 szklanka fusów na 10 litrów wody.

Ponadto, aby osiągnąć piękny wzrost kwiatów i liści, warto rozważyć zastosowanie bananowej odżywki do hortensji. Można płytko pod ziemią wokół rośliny zakopać kawałki skórki od banana. Należy być jednak ostrożnym, aby nie uszkodzić pędów i korzeni. W rezultacie latem krzewy będą obficie kwitnąć.

Podcinanie hortensji

Większość krzewów ozdobnych wymaga corocznego przycinania, aby utrzymać regularne kwitnienie. Jednak technika cięcia hortensji różni się w zależności od ich gatunku. Na przykład, pielęgnacja hortensji bukietowych różni się od pielęgnacji hortensji ogrodowych głównie z powodu różnicy w ich pędach kwitnących, które mogą być jednoroczne lub dwuletnie.

W ogrodach można znaleźć różne odmiany hortensji, takie jak hortensja ogrodowa, bukietowa, krzewiasta, pnąca, hortensja kosmata oraz hortensja dębolistna. Każda z tych odmian wymaga nieco innego podejścia do przycinania.

Zazwyczaj przycinanie hortensji przeprowadza się na początku wiosny, co jest odpowiednim czasem dla wszystkich odmian tych roślin. Jednak metoda i zakres przycinania mogą się różnić w zależności od konkretnego gatunku hortensji.

Hortensje ogrodowe, hortensje piłkowane i hortensje dębolistne kwitną na zeszłorocznych pędach, które zawierały pąki na kwiaty już w poprzednim roku. Oznacza to, że na początku roku mają one już zawiązane pąki kwiatowe. Zatem intensywne przycinanie pędów mogłoby doprowadzić do braku kwitnienia lub bardzo słabego kwitnienia. Zamiast tego, pod koniec zimy lub na wiosnę usuwamy tylko suche kwiatostany, pozostawiając pąki tuż nad pierwszą parą. Bardziej dogłębne cięcie wykonuje się co cztery lata. Te hortensje należą do grupy roślin, które nie wymagają corocznego cięcia pielęgnacyjnego.

Nieco inaczej sytuacja wygląda u takich gatunków jak hortensja bukietowa i hortensja krzewiasta. Wczesną wiosną, gdy krzewy nie posiadają jeszcze rozwiniętych liści, wykonujemy przycinanie. Hortensję krzewiastą przycinamy do wysokości 15-20 cm. Hortensję bukietową przycinamy tak, aby pozostawić około 2/3 jej pierwotnej długości, tnąc nad trzecim lub czwartym pąkiem. Słabsze pędy przycinamy do połowy. Usuwamy również wszystkie cienkie pędy. Dzięki takiej technice przycinania hortensje wykształcą z pozostawionych pąków silne pędy, zakończone obfitymi kwiatami.

Po wykonaniu cięcia hortensji można pokryć glebę wokół roślin warstwą kompostu, delikatnie mieszając go z ziemią. Warto również rozłożyć rozdrobniony obornik pod roślinami, ściółkując obszar wokół szyjki korzeniowej. W trakcie wzrostu roślin warto dokarmiać hortensje nawozami wieloskładnikowymi przeznaczonymi do krzewów ozdobnych.