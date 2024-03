Agrest: krótka charakterystyka

Agrest to krzew, który można spotkać w wielu ogrodach obok porzeczek czy malin. Należy – podobnie jak porzeczka – do rodziny agrestowatych. Ma małe liście o karbowanych brzegach, a na jego pędach i łodygach wyrastają charakterystyczne kolce. Agrest daje duże, owalne owoce w kolorze zielonym, żółtym lub czerwonym, pokryte często drobnymi włoskami. Miąższ owoców jest delikatnie przezroczysty.

Agrest najlepiej rośnie i owocuje w miejscu ciepłym, osłoniętym od wiatru i słonecznym, ewentualnie lekko zacienionym. Odpowiednie nasłonecznienie sprawia, że owoce właściwie dojrzewają i są słodkie. Krzew ten preferuje próchnicze, żyzne, średnio wilgotne i lekko kwaśne podłoże.

Sadzenie agrestu

Agrest najlepiej sadzić w ogrodzie jesienią – między październikiem a listopadem. Przed przystąpieniem do tej czynności należy odchwaścić i przekopać ziemię. Poszczególne krzewy najlepiej sadzić w odległości ok. 1,5 m od siebie, dzięki czemu będą miały odpowiednią przestrzeń do wzrostu. Krzew ten zaczyna w pełni owocować między 3. a 5. rokiem po posadzeniu.

W czasie uprawy agrestu warto pamiętać także o regularnym odchwaszczaniu oraz ściółkowaniu. Ten ostatni zabieg pomoże w utrzymaniu optymalnej wilgotności podłoża. Do jego wykonania wykorzystać można np. korę sosnową.

Owoce agrestu. Czym się charakteryzują?

Owoce agrestu, które pojawiają się między końcem czerwca a początkiem sierpnia, są soczyste, smaczne oraz bogate w witaminy – w tym przede wszystkim w witaminę A i C oraz witaminy z grupy B – i składniki mineralne takie jak żelazo, sód i potas. Jedzenie agrestu wspomaga m.in. procesy trawienne oraz poprawia pracę układu nerwowego. Można jeść je na surowo, ale również przygotowywać z nich liczne przetwory takie jak soki, dżemy czy konfitury. Jeśli chcemy cieszyć się latem obfitymi zbiorami agrestu, powinniśmy szczególnie zadbać o niego po zimie.

Podlewanie agrestu

Ważne w uprawie tego krzewu jest podlewanie, ponieważ ma on dosyć płytki system korzeniowy i jest wrażliwy na niedobory wody. Preferuje on podłoże wilgotne, jednak niezbyt przemoczone. Zbyt suche może natomiast zmniejszyć zbiory – w tym wielkość i ilość owoców. Z tego powodu w czasie upałów i suszy należy zadbać o regularne, ale niezbyt obfite, podlewanie agrestu, a odwdzięczy się obfitymi plonami.

Wiosenne przycinanie agrestu

Istotne w uprawie agrestu jest też jego wiosenne przycinanie. Zwiększa ono wielkość i jakość plonów, zapobiega nadmiernemu zagęszczaniu się krzewu i zmniejsza ryzyko występowania chorób. Sprawia, że młode pędy pobudzane są do rozwoju .

Wiosenne cięcie agrestu najlepiej przeprowadzić przed rozpoczęciem sezonu wegetacyjnego, a więc w lutym lub w marcu. W jego trakcie należy usunąć starsze pędy oraz te słabsze, uszkodzone i chore. Dzięki odpowiednio wykonanemu cięciu agrest będzie dobrze owocował. Warto pamiętać o tym, że cięcie agrestu posadzonego jesienią, należy wykonać już pierwszej wiosny.

Nawożenie agrestu

Jeszcze inną niezwykle ważną czynnością jest wiosenne nawożenie agrestu, które dostarcza mu niezbędnych składników odżywczych. Pozwala ono roślinie na regenerację po zimie i stymuluje ją do wzrostu na początku sezonu wegetacyjnego. Ponadto wzmacnia ją, dzięki czemu staje się ona odporniejsza na choroby i szkodniki. Agrest najczęściej atakowany jest przez amerykańskiego mączniaka agrestu.

Jako doskonały nawóz do agrestu wielu ogrodników poleca obornik krowi. Zawiera on m.in. takie składniki mineralne jak azot, fosfor, potas i magnez. Wspierają one rozwój i owocowanie krzewu. Ponadto do zasilania agrestu wykorzystywać można kompost lub nawozy mineralne. Jednak te ostatnie nie powinny w swoim składzie zawierać chlorków, na które krzew ten jest wrażliwy.