Kiedy sadzić pomidory? Istotne terminy

Sadzenie pomidorów podzielić można na dwa etapy. Pierwszy z nich polega na przygotowaniu rozsady, czyli posianiu pomidorów. Drugi natomiast to już właściwe sadzenie pomidorów do gruntu. Kiedy sadzić pomidory?

Wysiew nasion pomidorów na rozsadę najlepiej przeprowadzić w marcu. Sadzenie przygotowanych sadzonek pomidorów do gruntu należy wykonać dopiero wówczas, kiedy minie ryzyko wiosennych przymrozków, a więc po 15 maja. Niektórzy ogrodnicy zalecają jednak, aby poczekać aż do 25 maja.

Nieco inaczej sytuacja wygląda, jeśli chcemy uprawiać pomidory pod folią lub w szklarni. Kiedy pragniemy cieszyć się wiosennymi zbiorami pod folią, wówczas musimy wysiać jej już w lutym, a gotowe sadzonki umieścić na stanowisku docelowym pod koniec marca. W przypadku planowania zbiorów jesiennych, najlepiej wysiew przeprowadzić na początku czerwca, a gotowe sadzonki zasadzić pod koniec lipca.

Natomiast aby uzyskać zbiory wiosenne w szklarni, wysiew nasion powinniśmy przeprowadzić w grudniu, a sadzonki wysadzić na przełomie stycznia i lutego. Jeżeli natomiast planujemy zbiór jesienią, wówczas wysiew musi nastąpić do połowy czerwca, a sadzenie pod koniec lipca.

Gotowe sadzonki pomidorów możemy bez problemu kupić w sklepach i na targowiskach. Możemy jednak również wyhodować je samodzielnie w domu. Będziemy mieć wówczas całkowitą pewność ich pochodzenia oraz warunków, w których wzrastały. Najlepiej wysiewać pomidory na rozsadę w marcu, kiedy jest już wystarczająca ilość światła słonecznego do optymalnego rozwoju. Czas, w którym z nasion wyrastają gotowe do przesadzenia do gruntu sadzonki wynosi ok. 60 dni.

Sadzenie pomidorów: Optymalne stanowisko

Stanowisko dla pomidorów powinno być słoneczne i osłonięte od wiatru. Dzięki temu pomidory będą dojrzałe i soczyste, a ich kruche i obciążone łodygi będą mniej narażone na połamanie. Najlepiej sadzić pomidory w glebie żyznej, przepuszczalnej, próchniczej, piaszczysto-gliniastej i średnio wilgotnej. Jej odczyn powinien być lekko kwaśny (pH 5,5-6,5).

Należy pamiętać o tym, aby nie sadzić pomidorów w tych miejscach, w których w poprzednim roku rosły rośliny o podobnych wymaganiach pokarmowych. Może to bowiem prowadzić do wyjałowienia gleby. Do roślin tych zalicza się m.in. paprykę. Nie powinno się również sadzić pomidorów w miejscach po ziemniakach, ponieważ zapadają one na podobne choroby.

Głęboko ukorzenione odmiany pomidorów najlepiej sadzić poposiadających płytki system korzeniowy ogórkach. Z kolei odmiany o płytkim systemie korzeniowym można sadzić w miejscach, w których rok wcześniej rosły buraki lub kapusta.

Sadzenie pomidorów: Przygotowania

Przed umieszczeniem sadzonek pomidorów w glebie, należy ją odpowiednio przygotować. W tym celu trzeba przekopać jej wierzchnią warstwę, dzięki czemu będzie ona odpowiednio spulchniona i ułatwi odpowiednie ukorzenianie się roślin. W czasie przekopywania warto do ziemi dodać kompostu, co wzbogaci ją w cenne składniki pokarmowe, konieczne do wzrostu i rozwoju roślin.

Przed wysadzeniem sadzonek do gruntu musimy pamiętać o ich odpowiednim, wcześniejszym zahartowaniu. W tym celu powinniśmy przynajmniej tydzień przed planowanym sadzeniem wystawiać je na zewnątrz, aby przyzwyczaiły się do panujących tam warunków. Hartowanie można rozpocząć od godziny dziennie i wydłużać je stopniowo wraz z kolejnymi dniami.

Sadzenie pomidorów. Na co zwrócić uwagę?

Sadzenie pomidorów najlepiej przeprowadzać do nagrzanej ziemi w bezdeszczowy, ale pochmurny dzień. Dzięki temu rozsada lepiej się przyjmie. W trakcie sadzenia powinniśmy pomiędzy poszczególnymi sadzonkami zachować odstęp ok. 0,5 m, natomiast odległość pomiędzy poszczególnymi rzędami – 1 m. Takie odstępy sprawią, że rośliny nie będą się dotykać i będą miały odpowiednią przestrzeń do rozwoju. Ich korzenie, rosnąc w pewnym oddaleniu od siebie, nie będą zabierały sobie składników pokarmowych.

Pomidory należy sadzić dosyć głęboko. Najniższe liście sadzonek mogą znajdować się niemal tuż nad ziemią. Po posadzeniu pomidory należy obficie podlać, uważając, aby nie zmoczyć ich liści, ponieważ może to sprzyjać rozwojowi chorób grzybowych.

W trakcie uprawy pomidorów istotny jest zabieg palikowania, czyli podwiązywania. W tym celu obok każdego krzaka pomidora wbija się palik, do którego przywiązuje się roślinę, aby zapewnić jej większą stabilność. Ponadto warto również ściółkować ziemię, co pomaga utrzymać jej prawidłową wilgotność. Inne ważne czynności pielęgnacyjne w uprawie pomidorów to przycinanie pędów i ogławianie, czyli usuwanie niektórych liści.