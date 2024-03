Kiedy nawozić róże?

Przed sadzeniem róż w ogrodzie należy odpowiednio przygotować glebę, zwykle poprzez zastosowanie obornika. W pierwszym roku po posadzeniu róż nie stosuje się nawozów. Pierwsze nawożenie powinno się przeprowadzić dopiero w drugim roku uprawy, po wiosennym przycinaniu. W zależności od rodzaju nawozu, który wybierzemy, róże mogą być nawożone od 1 do 3 razy w sezonie. I tak:

Nawożenie obornikiem przeprowadza się raz na 2-3 lata. Stosuje się go tylko jeden raz w sezonie, w dwóch terminach: wczesną wiosną (marzec) lub jesienią (październik-listopad).

Nawożenie kompostem wykonuje się 3 razy w sezonie. Pierwsze nawożenie kompostem ma miejsce w marcu. Kolejne nawożenia kompostem przeprowadza się w maju-czerwcu. Ostatnie nawożenie kompostem przeprowadza się w październiku-listopadzie podczas kopczykowania.

Granulowane nawozy mineralne do róż stosuje się 3 razy w ciągu sezonu. Pierwsze nawożenie przeprowadza się na początku kwietnia. Drugie nawożenie wykonuje się, gdy pojawią się pąki kwiatowe, zazwyczaj w maju-czerwcu. Trzecie nawożenie nawozami szybkozwalniającymi przeprowadza się najpóźniej do 15 lipca. Późniejsze nawożenie może opóźnić drewnienie tkanek i uczynić krzewy bardziej podatnymi na niskie temperatury.

Nawozy długodziałające (działające przez około 100 dni) stosuje się 2 razy w sezonie - pod koniec marca lub na początku kwietnia oraz ponownie w maju-czerwcu.

Nawozy ekstra długodziałające do róż stosuje się wczesną wiosną (około połowy marca) tylko 1 raz w sezonie.

Nawozy organiczne pod róże

Róże można nawozić za pomocą nawozów organicznych lub mineralnych. Nawozy organiczne, takie jak kompost lub obornik, wykazują pozytywny wpływ na strukturę gleby. Przede wszystkim poprawiają warunki dla rozwoju korzystnych mikroorganizmów glebowych oraz utrzymują stały poziom próchnicy w glebie. Są szczególnie zalecane do stosowania na glebach suchych, piaszczystych, jałowych oraz na glebach zaniedbanych w wyniku długotrwałego stosowania jedynie nawozów mineralnych.

Najlepszym organicznym nawozem dla róż jest obornik, który powinien być odpowiednio przekompostowany (przynajmniej przez 6 miesięcy), ponieważ świeży obornik może uszkodzić korzenie krzewów. Jeśli brakuje dostępu do odpowiednio przekompostowanego obornika, można kupić w sklepach obornik granulowany lub skorzystać z nawozu organicznego granulowanego. Oba te nawozy wystarczy zastosować raz w sezonie - wiosną lub jesienią.

Nawozy mineralne do róż

Gdy w ogrodzie mamy duże ilości roślin, nawozy organiczne nie są wystarczające dla zaspokojenia ich potrzeb, lub po prostu widzimy, że krzewy wymagają dodatkowego wsparcia, warto sięgnąć po granulowane, wieloskładnikowe nawozy mineralne dedykowane różom.

Alternatywnie, możemy użyć uniwersalnych nawozów przeznaczonych do kwitnących roślin ogrodowych, jednak ważne jest zachowanie optymalnego stosunku głównych składników mineralnych, czyli azotu (N), fosforu (P) i potasu (K) w proporcji 2:1:3.

Do nawożenia róż można zastosować także nawozy granulowane o szybkim działaniu, którymi należy regularnie podsypywać róże raz w miesiącu od marca do lipca. Wybierając tego typu nawozy, istotne jest, aby oprócz podstawowych makroskładników, takich jak azot, fosfor i potas, zawierały one także niezbędne mikroelementy. Dzięki temu zapewnimy roślinom wszystkie potrzebne składniki i unikniemy objawów związanych z niedoborami minerałów.

Nawozy o długotrwałym działaniu

Jeżeli brakuje nam czasu na regularne dosypywanie nawozów i szukamy sposobów na zminimalizowanie pracy, warto rozważyć wykorzystanie nawozów o długotrwałym działaniu dla róż. Takie nawozy stopniowo uwalniają składniki odżywcze do gleby, zapewniając optymalne nawożenie roślinom przez cały sezon.

Wystarczy zastosować ten nawóz raz w sezonie, na przykład na wiosnę. Dodatkową korzyścią jest to, że dzięki wolnemu uwalnianiu się składników mineralnych, mniejsza ilość minerałów jest wypłukiwana do gleby, co pozwala roślinie lepiej je wykorzystać.