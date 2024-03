Ślimaki bez muszli w ogrodzie: Jakie mogą wyrządzać szkody?

Ślimakibezmuszli, znane także jako ślimakinagie, stanowią poważne zagrożenie dla roślin ogrodowych. Te małe mięczaki mogą wyrządzać szkody na różne sposoby, negatywnie wpływając na zdrowie i wygląd roślin, a także na ogólny stan ogrodu.

Ślimakibezmuszli obgryzają liście, pędy i kwiaty roślin. Mogą żerować na wielu różnych gatunkach roślin. Prowadzi to do zniszczenia roślin ozdobnych, warzyw i ziół w ogrodzie. ​​Poza tym uszkadzają także owoce. Ślimaki często atakują owoce, takie jak truskawki, maliny czy pomidory, co prowadzi do zmniejszenia plonów lub całkowitego zniszczenia zbiorów - szczególnie w przypadku uprawy owoców na niewielką skalę. Ponadto przed ślimakami nie uchronią się nawet młode rośliny. Bowiem ślimaki mogą zniszczyć rośliny w fazie kiełkowania, co uniemożliwia im dalszy wzrost i rozwój. Poza tym ślimaki przekopują glebę w poszukiwaniu pożywienia. Tym samym mogą przyczyniać się do zaburzenia wzrostu korzeni roślin.

Reklama

Ślimaki produkują lepką wydzielinę, jaką jest śluz. Nie tylko pozostawia on widoczne ślady na liściach i pędach roślin, ale także utrudnia proces fotosyntezy. A ten fakt wpływa na zdrowie roślin i ich zdolność do wytwarzania energii. Dodatkowo ślimaki mogą przenosić różne choroby z jednej rośliny na drugą.

Reklama

Jak odstraszyć ślimaki bez muszli?

Ślimakibezmuszli to niewątpliwie nieproszeni goście w naszym ogrodzie. Jak się ich pozbyć i co zrobić, by omijały nasz ogród szerokim łukiem? Oczywiście możemy sięgnąć po gotowe środki chemiczne. Jednak warto z nich korzystać dopiero w przypadku, gdy inne metody zawiodą.

Rośliny, których ślimaki nie lubią

Jeżeli chcemy odstraszyć ślimakibezmuszli, to możemy posadzić wzdłuż grządek wybrane gatunki roślin, za którymi one nie przepadają. Będzie to naturalna zapora przeciwko tym zwierzętom. Do roślin tych zaliczamy m.in.: czosnek, majeranek, tymianek, cząber, gorczycę, ciemiernik czy mydlnicęlekarską.

Zapachy odstraszające ślimaki - olejki eteryczne i zioła

Możemy także zastosować olejki eteryczne, takie jak olejek z mięty pieprzowej, eukaliptusa czy lawendy. Mają one działanie odstraszające ślimaki. Możemy je rozpylić wokół roślin lub też używać jako dodatek do wody, którą podlewamy rośliny. Jeżeli chodzi o zioła, to możemy rozsypać wokół roślin np.: proszek z pieprzu cayenne lub proszek z czosnku. To sprawi, że ślimaki nie będą chciały w tym miejscu żerować. Można zastosować również suszone ziele mięty, lawendy, rumianku lub anyżu, rozsypując ja na grządkach.

Naturalni wrogowie ślimaków

W zwalczaniu ślimaków w naszym ogrodzie możemy skorzystać również z pomocy gatunków zwierząt, dla których ślimaki są naturalnym pokarmem. Zalicza się do nich m.in.: jeże, ptaki, padalce, ropuchy czy hodowane przez nas kaczki biegusy.

Sól Epsom kontra ślimaki

Kolejnym sposobem na zwalczanie ślimaków w ogrodzie jest stosowanie soli Epsom. To nieorganiczny związek chemiczny - siarczan magnezu - który dobrze rozprawi się z ślimakami bez muszli. Preparat ten rozsypujemy w miejscach, w których gromadzi się najwięcej ślimaków. Należy wykonywać tę czynność regularnie.