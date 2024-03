Hortensje, azalie, hiacynty, fiołki, a nawet róże. Nie musisz mieć ogrodu, a nawet balkonu by cieszyć się barwnymi, kwitnącymi roślinami! Kwitnące kwiaty doniczkowe stanowią nie tylko ozdobę domu, ale przynoszą także korzyści dla naszego samopoczucia. Pielęgnacja roślin doniczkowych często jest relaksująca i może mieć działanie wręcz terapeutyczne, ponieważ pozwala oderwać się od codziennych obowiązków i zrelaksować.

Reklama

Dlaczego warto mieć w domu kwitnące kwiaty?

Kwitnące kwiaty doniczkowe są kolorowe i ożywiają wnętrza. Jakie kwiaty doniczkowe kwitnące można nabyć w kwiaciarniach? Każde z nich będzie wyjątkową wizytówką twojego domu.

Storczyk

Reklama

Na podium roślin wieloletnich, które długo kwitną znajduje się oczywiście storczyk i inne storczykowate. Najbardziej znany jest storczyk Phalenopsis, który kwitnie niemal bez przerwy. Storczyki charakteryzuje elegancja i delikatność. Posiadają delikatne płatki o różnorodnych kształtach i kolorach, a ich subtelna struktura sprawia, że są bardzo estetyczne i atrakcyjne. Co więcej, istnieje ogromna różnorodność odmian storczyków, które różnią się między sobą kolorami kwiatów, a nawet kształtami płatków. To sprawia, że każdy gatunek storczyka jest unikatowy.

Reklama

Warto jednak pamiętać, że gatunki storczyków bardzo często mają różne wymagania uprawowe i przez to wymagają zupełnie innego rodzaju pielęgnacji. Dlatego tak ważne jest, by czytać porady dotyczące uprawy każdego z nich.

Hiacynt

To roślina cebulowa, która pochodzi z Azji Mniejszej, a w Europie znana była od połowy XVI wieku. Gdy cebule hiacynta dotarły do Holandii zostały docenione przez tamtejszych ogrodników przez co stały się ulubionymi kwiatami okresu baroku. Hiacynt w doniczce najlepiej rośnie wtedy gdy ma dużo światła. Poza tym wymaga on minimalnej pielęgnacji. Wystarczy umiarkowanie podlewać roślinę. Nie trzeba jej nawozić.

Azalia

Azalie pokojowe rosną dość wolno. Osiągają wysokość od ok. 15 do nawet 50 cm. Azalia może być na pniu i przybierać formę drzewka lub być poprowadzona jako bonsai, strzyżona lub w formie piramidalnej. Pędy azalii są zdrewniałe, a liście drobne.

Azalie są bardzo ozdobne. Kwiaty pojawiają się głównie w okresie zimowo – wiosennym i mogą być niewielkie w dużej ilości lub większe, pojedyncze lub podwójne. Azalie dostępne są w szerokiej barwie kolorów - od czystej bieli przez róż do koloru ciemnoczerwonego.

Fiołek afrykański

Fiołki afrykańskie, nazywane także sępoliami, to najpopularniejsze kwiaty doniczkowe kwitnące przez cały rok. W zależności od odmiany mają przepiękne kwiaty w kolorze białym, różowym, fioletowym, a nieraz dwubarwnym.

Fiołek afrykański preferuje stanowiska jasne. Świetnie nadaje się do uprawy w domu, ponieważ dobrze czuje się w temperaturze pokojowej. Roślina ta jest jednocześnie wrażliwa na zimno, dlatego warto unikać miejsc narażonych na spadki temperatur i przeciągi. Fiołek afrykański nie lubi przelewania przez co warto zaopatrzyć go w podstawkę pod doniczką.

Hortensje, a nawet… róże

Kolejną grupą roślin doniczkowych kwitnących, które możemy uprawiać w domu są hortensje, a także róże. Gdy chcemy hodować je w domu powinniśmy jednak wybrać karłowate formy tych roślin. Stanowią one przepiękna ozdobę domu przez wiele miesięcy.