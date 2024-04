Warzywa. Cenny składnik w naszej kuchni

Warzywa odgrywają kluczową rolę w naszej kuchni zarówno pod względem smaku, jak i wartości odżywczych. Są niezastąpionym składnikiem wielu potraw, ponieważ nadają im smak i aromat. Warzywa wzbogacają również ich wartość odżywczą. Są bogatym źródłem wielu cennych minerałów, witamin czy błonnika i tym samym elementem zrównoważonej i zdrowej diety. Warzywa zwiększają także walory estetyczne potraw, które dzięki nim wyglądają bardziej apetycznie i kolorowo.

Jeżeli mamy własny ogródek, nawet niewielki, możemy znaleźć w nim miejsce na uprawę warzyw. Jakie warzywa sadzimy i wysiewamy w kwietniu? Podajemy terminarz na kwiecień.

Reklama

Reklama

Kalendarz wysiewu warzyw na rozsady na kwiecień

Kwiecień to miesiąc, w którym możemy wysiać bardzo dużo warzyw. Dla zdecydowanej większości roślin jest to okres, w którym zaleca się ich wysiew lub sadzanie. Część z tych roślin bezpośrednio trafia do gruntu, inne zaś na rozsady. Te ostatnie początkowo uprawiane są w specjalnych warunkach, zazwyczaj w szklarniach. A dopiero potem zostają przeniesione na stałe miejsce na zewnątrz lub też wysadzone do gruntu.

Jeżeli chodzi o warzywa i zioła na rozsady to:

W pierwszej połowie kwietnia możemy wysiewać warzywa psiankowate, takie jak papryka czy oberżyna . To czas, w którym możemy wysiać pomidory .

możemy wysiewać psiankowate, takie jak czy . To czas, w którym możemy wysiać . Druga połowa kwietnia to czas na wysiewanie na rozsady warzyw dyniowatych , takich jak dynie, kabaczki, ogórki sałatkowe i gruntowe, cukinie, patisony jak również melony i arbuzy. Po około 4 tygodniach będą one gotowe do wysadzenia.

, takich jak dynie, kabaczki, ogórki sałatkowe i gruntowe, cukinie, patisony jak również melony i arbuzy. Po około 4 tygodniach będą one gotowe do wysadzenia. Przez cały kwiecień możemy wysiewać na rozsady warzywa kapustne , takie jak na przykład kalafior, kapusta, brokuł, jarmuż czy brukselka.

, takie jak na przykład kalafior, kapusta, brokuł, jarmuż czy brukselka. Kwiecień to także dobry okres na wysiew ziół zaliczanych do roślin ciepłolubnych, takich jak bazylia, majeranek czy cząber. Są to rośliny, które wsadzimy bezpośrednio do gruntu w drugiej połowie maja, zaś w kwietniu możemy przygotować rozsady.

Jakie warzywa wysiewamy do gruntu w kwietniu?

Jeżeli chodzi o warzywa wysiewanebezpośredniodogruntu to:

Na przełomie marca i kwietnia sadzimy czosnek jary z ząbków specjalnie przeznaczonych do sadzenia.

Do połowy kwietnia możemy wysiewać: bób, groch, szpinak i cebulę.

możemy wysiewać: bób, groch, szpinak i cebulę. W kwietniu wysiewamy także warzywa korzeniowe takie jak marchew, pietruszkę czy pasternak. Pod koniec kwietnia możemy zacząć również siać buraki ćwikłowe i liściowe.

takie jak marchew, pietruszkę czy pasternak. Pod koniec kwietnia możemy zacząć również siać buraki ćwikłowe i liściowe. Jeżeli chodzi o warzywa liściowe to bezpośrednio do gruntu siejemy sałatę, szczaw czy rzodkiewkę.

to bezpośrednio do gruntu siejemy sałatę, szczaw czy rzodkiewkę. W sytuacji, jeżeli nie mieliśmy możliwości uprawy z rozsad lub też wolimy wysiewanie bezpośrednio do gruntu, to w kwietniu jak najbardziej możemy wysiać takie warzywa kapustne jak: por, kalafior, kalarepa czy kapusta na jesienny zbiór.

jak: por, kalafior, kalarepa czy kapusta na jesienny zbiór. W kwietniu możemy posadzić również ziemniaki .

. Ponadto pod koniec kwietnia możemy wysadzić do gruntu rozsadę części warzyw , które przygotowaliśmy od lutego. Zalicza się tutaj takie warzywa , jak np.: sałata, kapusta wczesna czy kalafior.

, które przygotowaliśmy od lutego. Zalicza się tutaj takie , jak np.: sałata, kapusta wczesna czy kalafior. Pod koniec miesiąca możemy wysadzić również sadzonki niektórych ziół, które możemy zakupić w sklepie ogrodniczym. Zalicza się do nich lubczyk, rozmaryn, szałwię czy tymianek.

W kwietniu możemy wysiać także nasiona ziół do gruntu takie, jak: pietruszka naciowa, szczypiorek, kolendra czy koper.