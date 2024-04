Maliny są bogatym źródłem wielu cennych składników odżywczych, takich jak witamina C, witamina K, błonnik, mangan, foliany oraz przeciwutleniacze – np. antocyjany, kwercetynę i kwas elagowy. Choć krzewy owocują bez potrzeby nadmiernego nawożenia, z biegiem lat ich plenność maleje, a owoce tracą swój intensywny smak i stają się bardziej kwaśne. By temu zaradzić, rośliny należy odpowiednio nawozić.

Reklama

Czym nawozić maliny?

Co lubią maliny? Przede wszystkim podstawą jest odpowiednia gleba. Jak większość roślin jagodowych malina nie lubi terenów wodnistych, a dobrze rośnie na glebach lekkich o pH wynoszącym ok. 6,0.

Na sam początek warto wybrać do nawożenia obornik, a następnie dodać do niego superfosforat i siarczan potasowy. Składniki te zapewnią wysokie owocowanie i pozwolą na ograniczenie stosowania nawozów mineralnych przez pierwsze 3 lata. W pierwszym roku po posadzeniu warto dodać wczesną wiosną również saletrę amonową – najlepiej w kilku dawkach co 10-15 dni.

Reklama

Reklama

Czym nawozić maliny w kolejnych latach? Świetnie nada się do tego azot stosowany przed końcem maja. Jesienią zaś warto zastosować nawozy potasowe. Wzmacniają one roślinę i chronią przed chorobami.

Nawożenie malin w trakcie owocowania

O nawożeniu należy pamiętać także w trakcie owocowania rośliny. W tym przypadku należy użyć składników mineralnych, które zadziałają pozytywnie na wzrost i barwę owoców. Dobrym pomysłem jest nawożenie rośliny wapnem za pomocom oprysku. Oprysk wapnem sprawia także, że owoce zwiększają swoją jędrność i stają się bardziej odporne na ataki patogenów.

Cięcie malin wiosną – jak to robić?

Czy malina wymaga cięcia? Zdecydowanie! Cięcie malin to ważny zabieg pielęgnacyjny. Najlepiej jest go wykonywać dwa razy w roku – wiosną i jesienią. Odpowiednie cięcie pozwala zapobiegać zamieraniu pędów, a dodatkowo sprawia, że roślina jest bardziej odporna na choroby.

W jaki sposób wykonać cięcie wiosenne? Należy zrobić to wczesną wiosną, gdy tylko ruszy okres wegetacji. Należy usunąć wszystkie zaschnięte i zmarznięte pędy, które nie zaczęły się rozwijać, a następnie przyciąć około 10-15 cm nad ziemią pędy boczne. To sprawi, że rośliny lepiej się rozkrzewiają. Cięcie wiosenne należy przeprowadzić najpóźniej do połowy maja i powtarzać co roku.

Podlewanie malin – o tym należy pamiętać!

Właściwe podlewanie jest niezbędne do odpowiedniego wzrostu rośliny, jej plonowania i ogólnej kondycji. Maliny źle znoszą przesuszanie. Z tego względu warto zapewnić roślinom odpowiednią wilgotność podłoża – zwłaszcza w czasie długotrwałych upałów.