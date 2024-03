Zalety pikowania pomidorów. Czy trzeba je pikować?

Pomidory wymagają pikowania - niezależnie od tego, czy zasialiśmy wszystkie nasiona do jednej doniczki, czy też po jednym do wielodoniczek.

Doświadczeni ogrodnicy wiedzą, że pikowanie młodych siewek pomidorów sprawi, że ich system korzeniowy szybciej się rozrośnie. Dzięki temu rośliny będą mogły pobrać z ziemi więcej składników odżywczych. Bez tego krzak może wyrosnąć wątły i słaby, a łodygi mogą zacząć się przesadnie wyciągać ku górze.

Pamiętać należy, że młode sadzonki przesadzamy do nowej doniczki, głębiej, niż rosły dotychczas. Im więcej miejsca mają w donicy, tym większa szansa na lepsze ukorzenienie się sadzonki.

Pikowanie pomidorów. Kiedy?

Najlepszym momentem na pikowanie pomidorów jest termin około 2-3 tygodni po tym, jak wysiejemy nasiona. Wtedy to nad wąskimi listkami wyrastają właściwe liście.

Trzeba być czujnym i liczyć liście siewek, by nie przegapić najlepszej chwili na przeprowadzenie pikowania pomidorów - to moment, gdy siewki mają dwa lub trzy liście właściwe.

Takie siewki będą potrzebowały sporego nasłonecznienia i umiarkowanie wilgotnego podłoża. By rośliny najlepiej rosły, należy zapewnić im temperaturę około 19-20 stopni. Poradzą sobie także w temperaturze pokojowej.

Jak pikować pomidory?

Zanim zaczniesz pikować swoje pomidory, przygotuj doniczki i podłoże - możesz też wybrać specjalną ziemię do siewu i pikowania roślin. Taka ziemia musi mieć drobną strukturę i być dobrze przepuszczalna. Ogrodnicy radzą, by przed pikowaniem pomidorów odkazić glebę, pozbywając się w ten sposób ryzyka chorób takich, jak zgorzel siewek.

Siewki wyciągnij z pojemnika - możesz podważyć je widelcem - i rozdziel. Uważaj, żeby nie ciągnąć sadzonek za łodygę. Wybierz tylko najsilniejsze sadzonki.

Do doniczek wsyp ziemię i zrób w niej otwory. Włóż sadzonki na głębokość około 2 centymetrów, aż po same liścienie. Zwróć uwagę na korzenie - nie mogą zawijać się ku górze. Zasyp zagłębienie ziemią i delikatnie ją ugnieć, ale uważaj, by nie uszkodzić rośliny.

Na koniec podlej sadzonki wodą o temperaturze pokojowej, ale zwróć uwagę na liście i staraj się ich nie zamoczyć. Postaw rośliny w ciepłym, dobrze oświetlonym miejscu. Jeśli ustawiasz je na parapecie, obróć doniczkę co jakiś czas, by młode sadzonki miały równomierny dostęp do światła.

Gdy miną 3 lub 4 tygodnie, można już przesadzić pomidory do gruntu. Na taki zabieg warto zdecydować się w drugiej połowie maja, gdy nie ryzykujemy już przymrozkami.