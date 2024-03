Intensywny zapach wrotyczu skutecznie odstrasza owady. Jest to roślina łatwa w uprawie i nie wymaga specjalnych warunków. Wysiewając go teraz, możemy zapewnić sobie ochronę przed uciążliwymi owadami latem.

Wrotycz – właściwości

Wrotycz pospolity to roślina o charakterystycznym, silnym zapachu, który odstrasza komary, kleszcze, a także inne owady, takie jak muchy i mrówki. Wrotycz może być również stosowany jako naturalny repelent na pchły i wszy. Występuje na łąkach, pastwiskach i przydrożach. Uprawianie wrotyczu w ogrodzie może znacząco zmniejszyć liczbę owadów, zapewniając komfort wypoczynku na świeżym powietrzu.

Jak wysiać wrotycz?

Wrotycz jest roślina bardzo łatwą w uprawie. Jest to roślina mrozoodporna, ale najlepiej rośnie w miejscu słonecznym na suchej glebie. Ważne, aby miejsce, w którym chcemy zasiać wrotycz, było dobrze przepuszczalne, ponieważ roślina nie toleruje zastoiny wody. Nasiona należy wysiewać równomiernie, bezpośrednio do gruntu, a następnie przysypać cienką warstwą ziemi. Do czasu aż pojawią się pierwsze kiełki, należy utrzymywać wilgotną glebę.

Kiedy wysiewać wrotycz?

Nasiona wrotyczu wysiewa się wczesną wiosną. Jest to czas, kiedy minie już ryzyko wystąpienia przymrozków, co pozwoli nasionom na bezpieczne wykiełkowanie i rozwój. Wczesna wiosna to idealny moment, ponieważ daje roślinie wystarczająco dużo czasu na rozwój przed nadejściem cieplejszych miesięcy, kiedy to komary i kleszcze są najbardziej uciążliwe.

Jak pielęgnować wrotycz?

Wrotycz jest rośliną niewymagającą i odporną na suszę. Po wykiełkowaniu nasion regularne podlewanie staje się zbędne, chyba że występują długie okresy bez opadów. Wrotycz rośnie szybko, więc powinno zadbać się o to, aby miała wystarczająco dużo miejsca na rozrost lub na bieżąco usuwać ją z miejsc, w których jest niepożądana.

Wrotycz – jak działa na owady?

Zapach wrotyczu maskuje komarom i kleszczom zapach ludzkiego ciała, co utrudnia im lokalizację potencjalnej ofiary. Warto mieć ją w ogrodzie, ale również można zebrać jej listki i umieścić je w domu lub w szafie. Suszone liście wrotyczu można umieścić obok okna, by owady nie wlatywały do domu. Warto też umieścić je w woreczkach, które następnie należy porozkładać w szafie. Ubrania po nabraniu zapachu wrotyczu, będą chroniły nas przed owadami podczas spacerów.