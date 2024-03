Budleja Dawida. Co to za krzew?

Budleja Dawida jest krzewem z rodziny trędownikowatych pochodzącym z Chin i Japonii. Słodkim zapachem swoich kwiatów zwabia liczne motyle, czemu zawdzięcza swoją drugą nazwę – motyli krzew. Uznawana jest za jedną z najbardziej miododajnych roślin. Rośnie bardzo szybko i kwitnie na tegorocznych pędach. Największą ozdobę budlei Dawida stanowią duże, najczęściej wrzosowe kwiatostany, pojawiające się już pod koniec czerwca i kwitnące aż do października, które swoim wyglądem przypominają dziki bez.

Budleja Dawida najlepiej rośnie na stanowiskach osłoniętych od wiatru i słonecznych. Może rosnąć ewentualnie w delikatnym półcieniu, ale wówczas nie będzie obficie kwitnąć. Krzew preferuje podłoże żyzne i przepuszczalne – najlepiej piaszczysto-gliniaste o odczynie obojętnym. W czasie upałów i suszy wymaga regularnego, ale niezbyt intensywnego, podlewania. Najlepiej robić to wieczorem i podlewać jedynie ziemię wokół krzewu, a unikać moczenia liści i kwiatów. Ważne, aby podłoże krzewu było stale delikatnie wilgotne. Budleja Dawida jest również wrażliwa na niskie temperatury. W związku z tym przed zimą należy ją okryć za pomocą kory, liści lub trocin.

Reklama

Reklama

Budleję Dawida można uprawiać zarówno w ogrodzie jak i w dużych donicach na balkonie lub tarasie. Warto jednak pamiętać o tym, że nasiona i liście tego krzewu są trujące. Należy więc chronić przed ich zjedzeniem małe dzieci oraz zwierzęta.

Wiosenne cięcie budlei Dawida. Kiedy je przeprowadzić?

Budleja Dawida będzie pięknie i obficie kwitła latem i jesienią, jeżeli zadbamy o jej właściwe wiosenne cięcie. Najlepszy termin jego przeprowadzenia to przełom marca i kwietnia. W tym czasie zazwyczaj robi się coraz cieplej i spada też ryzyko wystąpienia większych przymrozków. Tym samym świeżo przyciętym pędom rośliny nie grozi już przemarznięcie i spowodowane nim uszkodzenia. Jednak w przypadku wyjątkowo chłodnego początku wiosny przycinanie budlei Dawida warto trochę opóźnić i poczekać na niewielkie ocieplenie. Na cięcie najlepiej wybrać suchy i słoneczny dzień. Pozwoli to zminimalizować ryzyko wystąpienia po nim u rośliny chorób grzybowych.

Wiosenne przycinanie budlei Dawida niesie za sobą szereg korzyści:

wspiera rozwój i bujne kwitnienie,

doprowadza do odpowiedniego zagęszczenia,

pozwala zachować piękny pokrój.

Warto dodać, że niewskazane jest cięcie budlei Dawida jesienią. W jego wyniku bowiem roślina zostaje pobudzona do wypuszczania nowych pędów, które są wyjątkowo wrażliwe na pierwsze nadchodzące chłody. Ich przemarznięcie może z kolei osłabić całą roślinę.

Jak przycinać budleję Dawida?

Aby przycinanie budlei Dawida przyniosło oczekiwane rezultaty, powinno zostać przeprowadzone nie tylko w odpowiednim terminie, ale również we właściwy sposób. Pamiętać należy, że krzew ten wykazuje silne właściwości regeneracyjne, a więc nie zaszkodzi mu ostre cięcie. Wręcz przeciwnie – już wkrótce po zabiegu zacznie wypuszczać młode pędy. Budleję Dawida najlepiej ściąć na wysokości ok. 20-30 cm nad ziemią. Nie można zapomnieć też o usunięciu gałęzi uszkodzonych, uschniętych, słabych i chorych.

Samo cięcie należy wykonać lekko skośnie – skos skierowany powinien być na zewnątrz rośliny. Dzięki temu wilgoć nie będzie zalegała na przyciętych pędach i nie będzie im przez to groził rozwój chorób grzybowych. Do przycinania należy używać wyłącznie czystych i ostrych narzędzi. Ograniczy to ryzyko rozwoju chorób oraz zapobiegnie niepotrzebnemu miażdżeniu pędów krzewu w czasie cięcia.

Po wiosennym przycinaniu budlei Dawida, aby jeszcze ją wzmocnić, warto zastosować nawóz azotowy. Dzięki niemu roślina będzie rosła szybciej. Aby przedłużyć kwitnienie warto – już w trakcie jego trwania – usuwać przekwitłe kwiatostany. Jesienią zaś można dodatkowo zasilić krzew kompostem lub obornikiem.