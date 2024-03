Żółte kwiatostany słoneczników wnoszą do domu niezwykłe, żywe i słoneczne barwy. To właśnie dlatego mają tak wielu miłośników. Jak uprawiać słoneczniki w domu? Przeczytaj i dowiedz się jak dbać o słoneczniki w doniczkach.

Jaką odmianę słonecznika na balkon wybrać?

By rośliny miały jak najwyższą jakość, ich wzrost i pokrój powinny być proporcjonalne do wielkości doniczki. Do uprawy w doniczkach nadają się przede wszystkim odmiany genetycznie niskie o niewielkich liściach i intensywnej barwie kwiatów. Jaką odmianę słonecznika wybrać?

Reklama

Odmiana ’Big Smile’ osiąga w uprawie doniczkowej wysokość ok. 15–50 cm. Kwiatostany mają budowę pojedynczą i osiągają średnicę od 12 do 15 cm. Kwiaty są intensywnie żółte, a liście jasnozielone, średniej wielkości. Ta odmiana może być uprawiana przez cały rok, a długość okresu uprawy wynosi od 8 do 9 tygodni.

Odmiana 'Goldmarie' ma dość duże liście i tworzy koszyczki o ciemnych kwiatach rurkowatych i ciemnożółtych języczkowatych. Wyglądem przypomina 'Big Smile’.

Reklama

’Pacino’ osiąga w doniczkach wysokość od 25 do 40 cm. Ma małe liście i dużo pąków bocznych pod kwiatostanem głównym, co dodaje jej atrakcyjności. Termin jej kwitnienia to ok. 8-12 tygodni od momentu wysiewu nasion.

’Sunny’ odznacza się prostym pędem bez bocznych rozgałęzień. Ma duże kwiatostany, a uprawa tej odmiany trwa około 10 tygodni.

’Sunspot’ osiąga wysokość od 25 do nawet 50 cm. Ma ciemnozielone liście i dość duże liście.

Powyższe odmiany mają pojedyncze kwiatostany i wytwarzają pyłek, który opadając brudzi liście co może stanowić dla niektórych wadę. Istnieją jednak odmiany o wielu kwiatostanach. Są to m.in.:

’Teddy Bear’ - osiąga wysokość od 25 do 50 cm i rozgałęzia się w środkowej i wierzchołkowej części łodygi. Ma kwiatostany o średnicy od 12 do 15 cm i liczne, jasno zielone, średniej wielkości liście.

’Sunny Smile’ ma dużo małych, ciemnozielonych liści i liczne pąki kwiatostanowe.

Jak wyhodować słonecznik w doniczce?

Chcąc posadzić słoneczniki należy wybrać odpowiednie miejsce. Słoneczniki potrzebują pełnego słońca, więc powinniśmy wybrać miejsce, które otrzymuje co najmniej 6-8 godzin światła słonecznego dziennie.

Kolejnym krokiem jest przygotowanie gleby. Warto dodać do niej kompost lub organiczny nawóz, aby dostarczyć roślinom składników odżywczych. Co ciekawe, słoneczniki wymagają żyznej i przepuszczalnej gleby oraz częstego nawożenia, ponieważ bardzo wyjaławiają ziemię. Kwiaty w doniczkach należy nawozić nawet co 10 dni nawozem wieloskładnikowym. Słoneczniki można sadzić bezpośrednio do gleby w miejscu, w którym docelowo będą rosnąć, ponieważ mają długie korzenie i są wrażliwe na przesadzanie. Należy umieścić nasiona słonecznika na głębokości około 2-3 cm.

Niezwykle ważne jest regularne podlewanie w okresie ukorzeniania i podczas upałów. Unikaj jednak nadmiernego podlewania, które może prowadzić do gnicia nasion lub korzeni.

Istotne może okazać się także wsparcie roślin w postaci tyczek lub kratownic, aby utrzymać się pionowo i zapobiec złamaniom łodygi.