Woda po gotowaniu ryżu – cenne właściwości dla kwiatów

Woda, w której był gotowany ryż, zawiera witaminy i minerały, które zostały rozpuszczone podczas procesu gotowania. Jest ona bogata przede wszystkim w węglowodany, które stanowią źródło pożywienia dla bakterii glebowych, które z kolei wspierają zdrowie i rozwój systemu korzeniowego rośliny. Ponadto woda po gotowaniu ryżu zawiera pomocną w utrzymaniu wilgotności gleby skrobię. Warto podkreślić, że odpowiedni poziom nawilżenia gleby jest korzystny dla wielu gatunków roślin.

Woda po gotowaniu ryżu – naturalny nawóz

Woda po gotowaniu ryżu podobnie jak sztuczne nawozy, które można kupić w sklepach ogrodniczych, zawiera wiele cennych minerałów takich, jak:

Magnez , który wspomaga fotosyntezę i wzmacnia system korzeniowy

, który wspomaga fotosyntezę i wzmacnia system korzeniowy Potas , który wypływa na prawidłowy wzrost i kwitnienie roślin

, który wypływa na prawidłowy wzrost i kwitnienie roślin Fosfor wspomagający rozwój kwiatów i owoców

wspomagający rozwój kwiatów i owoców Żelazo odpowiedzialne za lepsze dotlenienie komórek roślinnych

odpowiedzialne za lepsze dotlenienie komórek roślinnych Krzem wzmacniający odporność roślin na choroby i szkodniki

wzmacniający odporność roślin na choroby i szkodniki Witaminy z grupy B wspomagające metabolizm i procesy wzrostu roślin.

Woda po gotowaniu ryżu – do jakich kwiatów?

Najlepiej wykorzystać wodę po gotowaniu ryżu do kwiatów, które potrzebują lekko kwaśnego albo neutralnego pH gleby oraz dodatkowego nawożenia naturalnymi i łatwo przyswajalnymi składnikami odżywczymi. Takimi roślinami są np.:

Paprocie , ponieważ lubią wilgotne środowisko, a dodatkowe składniki odżywcze pozwalają im utrzymać zdrowe liście

, ponieważ lubią wilgotne środowisko, a dodatkowe składniki odżywcze pozwalają im utrzymać zdrowe liście Begonie i fiołki afrykańskie , które dzięki naturalnemu nawożeniu będą pięknie rosły i kwitły

, które dzięki naturalnemu nawożeniu będą pięknie rosły i kwitły Skrzydłokwiaty i storczyki , które podlewane wodą po gotowaniu ryżu szybko zakwitną

, które podlewane wodą po gotowaniu ryżu szybko zakwitną Monstery, filodendrony i inne rośliny pokojowe o dużych liściach, by rozwijać liście o imponujących rozmiarach, potrzebują dużej ilości składników odżywczych

i inne rośliny pokojowe o dużych liściach, by rozwijać liście o imponujących rozmiarach, potrzebują dużej ilości składników odżywczych Bazylia, mięta i inne zioła domowe, które dzięki podlewaniu wodą z witaminami i minerałami zyskują na intensywności swojego smaku i aromatu.

Woda po gotowaniu ryżu – jak stosować?

Do podlewania roślin nadaje się tylko woda po ryżu gotowanym bez dodatków, czyli bez soli i innych przypraw. Po gotowaniu ryżu należy poczekać, by woda wystygła do temperatury pokojowej. Ważne jest, by nigdy nie podlewać kwiatów wrzącą lub gorącą wodą. Jeśli woda jest zbyt mętna, trzeba rozcieńczyć ją zwykłą wodą. Jeśli tego nie zrobimy, to zbyt duża ilość skrobi może zablokować porowatość gleby.

Woda po gotowaniu ryżu – jak często stosować?

Wodą po gotowaniu ryżu powinno się podlewać kwiaty 2-4 razy w miesiącu. Jest to optymalna częstotliwość, która pozwoli roślinom czerpać jak najwięcej składników odżywczych. Częstsze podlewanie może spowodować przesycenie rośliny składnikami odżywczymi.