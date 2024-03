Kaktus wielkanocny. Co to za kwiat?

Kaktus wielkanocny to roślina z rodziny kaktusowatych. Naturalnie rośnie w brazylijskich dżunglach. Jest tam niewielkim epifitem, który najczęściej spotkać można w zagłębieniach koron drzew. Z zalegającej tam rozkładającej się materii organicznej pobiera składniki odżywcze. Wilgoć natomiast czerpie z powietrza.

Ze względu na swoje środowisko naturalne kwiat ten nie przypomina typowych kaktusów. W związku z tym, że nie jest narażony na upały i susze, nie wykształcił dobrze rozwiniętego systemu korzeniowego i nie magazynuje wody w liściach. Zamiast nich roślina ta ma spłaszczone pędy, na końcu których zakwitają kwiaty.

Jego nazwa związana jest z czasem, w którym kwitnie. Ma to miejsce zawsze na wiosnę, ale niekoniecznie w każdym roku w czasie Wielkanocy. W czasie kwitnienia intensywnie obsypuje się kwiatami zazwyczaj w kolorze czerwonym lub różowym. Swoim kształtem przypominają one gwiazdki. Kaktus ten kwitnie wyjątkowo pięknie i jeśli termin jego kwitnienia przypadnie w trakcie Wielkanocy, może stać się wyjątkową ozdobą wielkanocnego stołu.

Kaktus wielkanocny a grudnik. Podobieństwa i różnice

Kaktus wielkanocny swoim wyglądem przypomina grudnika, zwanego kaktusem Bożego Narodzenia – kwiat kwitnący w czasie grudniowych świąt. Kwiaty te – zwłaszcza, kiedy nie kwitną – są do siebie bardzo podobne. Są zbliżonej wielkości i mają podobny pokrój.

Jednak zdecydowanie więcej jest między nimi różnic. Przede wszystkim inaczej wyglądają ich kwiaty i kwitną też w zupełnie innych terminach. Kaktus wielkanocny zakwita w czasie Wielkanocy, natomiast grudnik – podczas Bożego Narodzenia. Ten drugi jest też mniej wymagający w uprawie.

Kaktus wielkanocny: Jak o niego dbać, aby pięknie i długo kwitł?

Jeśli chcemy długo cieszyć się pięknymi kwiatami kaktusa wielkanocnego, powinniśmy właściwie o niego zadbać. Jest on rośliną dosyć trudną w uprawie. Najlepiej rośnie w półcieniu i w temperaturze 20-24 stopni Celsjusza. Preferuje lekkie, próchnicze i przepuszczalne podłoże o delikatnie kwaśnym odczynie.

W trakcie wegetacji należy zadbać, aby było ono przez cały czas lekko wilgotne. Jest to bardzo istotne dla prawidłowego rozwoju tej rośliny i jej obfitego kwitnienia. W związku z tym należy pamiętać o jej regularnym, ale koniecznie umiarkowanym, podlewaniu. Przelanie lub nadmierna susza mogą jej zaszkodzić. Latem, po okresie kwitnienia, kaktus wielkanocny należy podlewać odrobinę mniej, natomiast jesienią należy jeszcze bardziej ograniczyć tę czynność.

Poza podlewaniem warto zadbać o regularne spryskiwanie kaktusa wielkanocnego, ponieważ ze względu na swoje pochodzenie najlepiej czuje się przy dosyć dużej wilgotności powietrza. W trakcie kwitnienia warto dodatkowo zasilać roślinę nawozem do kwiatów kwitnących lub kaktusów.

Kaktus wielkanocny. Jak o niego dbać po zakończonym kwitnieniu?

Kaktus wielkanocny bezpośrednio po intensywnym okresie kwitnienia - a więc jeszcze wiosną - potrzebuje kilku tygodni na odpoczynek. Najlepiej wówczas przenieść go do półcienistego i chłodniejszego miejsca, w którym temperatura wynosi 18-20 stopni Celsjusza. Wówczas należy też ograniczyć jego podlewanie.

Niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania tej rośliny jest ponadto dłuższy okres spoczynku, który powinien nastąpić w okresie od listopada do stycznia. Dzięki temu możliwe będzie zawiązanie przez niego pąków kwiatowych, a w efekcie wiosenne kwitnięcie. W okresie spoczynku roślinę należy przenieść do jasnego, ale chłodnego pomieszczenia, w którym temperatura waha się w granicach 10-12 stopni Celsjusza. Trzeba wówczas znacząco mniej ją podlewać i całkowicie zaprzestać nawożenia. Kiedy po kilku miesiącach spoczynku na końcach pędów pojawią się pąki kwiatowe, kaktusa wielkanocnego należy przenieść do nieco cieplejszego pomieszczenia i zacząć odrobinę więcej podlewać.