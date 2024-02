Ćma bukszpanowa - niebezpieczny szkodnik z Azji

Ćma bukszpanowa jest pochodzącym z Azji motylem i bywa nazywana również ćmą azjatycką. To niebezpieczny szkodnik, który bardzo szybko się rozprzestrzenia. Jego larwy żerują na liściach bukszpanu. W Polsce ćmę bukszpanową spotykamy od kilku lat i staje się ona poważnym problemem dla wielu ogrodników, tym bardziej, że w naszym kraju nie ma żadnych jej naturalnych wrogów.

Warto podkreślić, że niebezpieczne dla bukszpanu są jedynie larwy ćmy bukszpanowej, zaś jej dorosłe postacie – motyle – nie wyrządzają temu krzewowi żadnej szkody. Składają natomiast na spodniej części liści jaja, z których wylęgają się larwy. Te w dorosłej postaci osiągają nawet 4,5 cm długości, są zielono-żółte i mają dodatkowo ciemne pasy. Żerują na bukszpanie i zjadają zarówno jego liście, jak i młode pędy. Z czasem larwy budują z liści bukszpanu kokony, w których przepoczwarzają się w dorosłe osobniki, czyli motyle składające swoje jaja na liściach. W ten sposób cykl ich życia i żerowania na krzewie zaczyna się od nowa.

Reklama

Reklama

Ćma bukszpanowa i skutki jej obecności w ogrodzie

W wyniku bytowania ćmy bukszpanowej na krzewie pojawiają się pędy pozbawione liści, za to pokryte przędzą. Są to tzw. gołożery. Rozprzestrzenianie się tego zjawiska oznacza dalszą obecność na bukszpanie ćmy i w konsekwencji prowadzi do jego obumierania. W dalszej kolejności podobny los może spotkać wszystkie krzewy tego gatunku znajdujące się w okolicy.

W związku z tym bardzo ważne, aby jak najszybciej po zauważeniu obecności ćmy bukszpanowej, przystąpić do jej zwalczania. Warto więc regularnie przyglądać się swoim krzewom i sprawdzać, czy nie zaczęły na nich żerować te groźne szkodniki. W tym celu należy dokładnie obejrzeć przede wszystkim wnętrze krzewu, bo to tam najchętniej przebywa ćma bukszpanowa. Należy wypatrywać lepkiej przędzy – rodzaju cienkiej białej pajęczyny, która świadczy o obecności ćmy. Im szybciej zauważymy jej obecność, tym większą mamy szansę ją zwalczyć z jak najmniejszą szkodą dla roślin.

Jak pozbyć się ćmy bukszpanowej?

Sklepy ogrodnicze oferują wiele chemicznych środków pomagających zwalczyć ćmę bukszpanową. Mogą być one jednak szkodliwe dla środowiska, roślin i zwierząt domowych. Na szczęście istnieją bezpieczniejsze i jednocześnie tańsze domowe sposoby pozwalające pozbyć się ćmy bukszpanowej. W tym celu wystarczy przygotować odpowiednie opryski ze składników, które zazwyczaj posiadamy pod ręką.

Ocet

Ćmy bukszpanowej pozbędziemy się, przygotowując oprysk z octem. Wystarczy zmieszać go w proporcji 1:10 z wodą, wymieszać i przelać do butelki ze spryskiwaczem. Następnie tak przygotowaną mieszanką trzeba spryskać krzewy. Oprysk z octu można jeszcze wzmocnić przez dodanie 1-2 łyżek oleju rzepakowego.

Soda oczyszczona

Kolejnym domowym sposobem na pozbycie się ćmy bukszpanowej jest przygotowanie oprysku zawierającego sodę oczyszczoną. W tym celu należy w 1 l wody rozpuścić 1 łyżkę sody oczyszczonej. Do takiej mieszanki, w celu wzmocnienia jej działania, można dodać też odrobinę płynu do naczyń. Tak przygotowany płyn wystarczy przelać do butelki z atomizerem i spryskać krzewy.

Szare mydło

Aby pozbyć się ćmy bukszpanowej możemy przygotować także oprysk z szarego mydła, które zawiera kwasy tłuszczowe niszczące ćmy. Wystarczy 100 g startego szarego mydła rozpuścić w 5 lgorącej wody. Mieszankę taką po przestudzeniu należy przelać do butelki ze spryskiwaczem i użyć do opryskania zaatakowanych bukszpanów.