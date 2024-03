Azalia doniczkowa w czasie kwitnienia przyciąga uwagę swoim pięknem. W dużych marketach i sklepach ogrodniczych dostępne są sadzonki z kwiatami w różnych kolorach: od bieli, przez róż i czerwień, po fiolet i odcienie pomarańczy. Co sprawia, że warto zainteresować się azalią, zamiast sięgać po kolejnego storczyka?

Odmiany azalii

Jakie odmiany azalii mogą być ozdobą w mieszkaniu? Najpopularniejsze to:

Azalia japońska doniczkowa (Azalea japonica)

Azalia indyjska (Azalea indica)

Różne odmiany azalii hodowane w domu różnią się nie tylko kształtem i kolorami kwiatów, ale także okresem kwitnienia. Ponadto można je przycinać, by nadać im interesujący kształt. Regularne przycinanie przez kilka sezonów może sprawić, że krzaczek przyjmie formę piramidy lub kulki. Azalia doniczkowa jest również odpowiednia do prowadzenia w formie bonsai.

Jaką azalię wybrać?

Aby cieszyć się pięknem azalii jak najdłużej - przyjrzyj się stanowi rośliny jeszcze przed jej zakupem. Wybierz egzemplarz o ciemnozielonych, lśniących liściach, wolnych od plam i przebarwień. Jeśli oprócz rozwiniętych kwiatów roślina ma liczne pąki, istnieje większa szansa na długotrwałe kwitnienie przez wiele tygodni.

Należy unikać zakupu roślin zwiędniętych, z opadającymi liśćmi i kwiatami lub objawami obecności szkodników. Na szczęście znalezienie atrakcyjnego okazu nie jest zwykle trudne, ponieważ wiele sklepów oferuje azalię doniczkową. Ceny krzaczków wahają się od 15 do nawet 200 zł, w zależności od wielkości i formy rośliny.

Jak dbać o azalię?

Niektóre gatunki azalii kwitną zimą, podczas gdy inne w okresie letnim. Gdy zadbasz o tę roślinę w odpowiedni sposób, będzie ona regularnie rodzić kwiaty i, tym samym, zachwycać otoczenie swoim pięknem. Warto jednak pamiętać, że azalia jest rośliną wymagającą i potrzebuje odpowiedniej opieki.

Najlepiej umieścić sadzonkę w miejscu o jasnym świetle. Należy jednak unikać intensywnego nasłonecznienia, aby nie doprowadzić do poparzeń liści przez promienie słoneczne. Azalie nie tolerują przeciągów ani suchego powietrza, dlatego idealnym rozwiązaniem jest umieszczenie doniczki na podstawce z wodą i kamieniami.

Regularne podlewanie jest kluczowe - podłoże powinno być stale wilgotne, ale nie przemoczone. Zaleca się częste podlewanie małymi ilościami wody. Dodatkowo konieczne jest regularne nawożenie rośliny. W tym celu można używać specjalnych preparatów dostępnych w sklepach ogrodniczych lub zastosować domowy nawóz. Takim domowym nawozem może być rozcieńczona herbata w proporcji 1:1 lub kawa.

Przycinanie azalii

Kiedy azalia zaczyna tracić kwiaty, jest to sygnał, że czas przygotować się do przycinania. Ważne jest również usuwanie martwych kwiatostanów poprzez delikatne ich wykręcanie. Pozostawienie ich może osłabić roślinę. Gdy azalia już nie kwitnie, warto usunąć martwe pędy oraz te, które nadmiernie się rozrosły. Jest to również dobry moment, aby ewentualnie uformować koronę rośliny.