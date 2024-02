Świdośliwa to tegoroczny przebój wśród działkowców. Ten niemal nieznany do tej pory krzew jest łatwy w uprawie, odporny na warunki atmosferyczne, a jego owoce mają wiele cennych składników odżywczych. Jaka jest najlepsza świdośliwa? Jakie są jej odmiany i jak wygląda jej uprawa?

Reklama

Co to jest świdośliwa?

Świdośliwa to rodzaj krzewu lub niewielkiego drzewa, który obejmuje 24 gatunki. Większość gatunków rośnie w Ameryce Północnej, a tylko dwa rosną jako gatunki rodzime w Europie. Świdośliwa ma słodkie, okrągłe, jabłkowate owoce, które początkowo mają barwę czerwoną, a miarę dojrzewania stają się ciemne, niemal czarne. Mają zazwyczaj od 5 do 15 mm średnicy.

Reklama

Gdzie sadzić świdośliwę?

Odpowiednie miejsce posadzenia krzewu śliwośliwy ma kluczowe znaczenie dla jej owocowania. Śliwowica nie jest jednak wymagającą rośliną. Jest odporna na ujemne temperatury, niewielkie susze, a nawet ataki szkodników. Nie osiąga znacznych rozmiarów i nadaje się niemal do każdego ogrodu.

Krzew świdośliwy najlepiej czuje się na umiarkowanie wilgotnych glebach oraz na podłożach żyznych i piaszczysto-gliniastych. Lubi słoneczne lub półcieniste stanowiska czym nie różni się znacząco od borówki. Podobnie jak borówka amerykańska kiepsko znosi długotrwałą suszą. Z tego względu, zwłaszcza w okresie największych upałów, warto ją obficie i regularnie podlewać. Brak odpowiedniej ilości wody może sprawić, że będzie słabiej owocować.

Która świdośliwa jest najlepsza?

Świdośliwa przez lata ustępowała miejsca borówce amerykańskiej. Działkowcy docenili jednak w ostatnim czasie łatwość jej uprawy świdośliwy, a co za tym idzie – zaczęli poszukiwać odmian o najsmaczniejszych owocach. Owoce przypominające borówkę amerykańską ma świdośliwa lamracka. Do najbardziej cenionych owoców należą także owoce świdośliwy olcholistnej.

Reklama

Owoce świdośliwy zdrowsze od borówek?

Owoce świdośliwy są słodkie i mają porzeczkowo-jagodowy aromat. Zawierają też wiele cennych substancji odżywczych. W ich składzie znajdziemy m.in. dużą ilość witaminy C, witaminy B2 oraz A, a także substancje mineralne, takie jak wapń, magnez, potas i żelazo. Są również bogate w błonnik pokarmowy i antocyjany, które wykazują działanie antyoksydacyjne. To właśnie one odpowiadają za niebiesko-fioletowy kolor owoców tak bardzo upodabniając je do owoców borówki amerykańskiej.

Owoce świdośliwy świetnie nadają się do bezpośredniego spożycia, a także jako dodatek do ciast i deserów oraz jako składnik przetworów, takich jak dżemy, powidła czy syropy.