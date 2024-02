Prace ogrodnicze w marcu są kluczowe dla przygotowania ogrodu na nadchodzący sezon wegetacyjny. Co można wykonać przed wiosną? Skorzystaj z podpowiedzi, aby zapewnić swoim roślinom najlepsze warunki do wzrostu i rozwoju.

Wiosenne cięcie krzewów i drzew

Pierwsze cieplejsze dni marca warto dobrze wykorzystać. Zaplanuj zatem wiosenne prace w ogrodzie. Najlepiej zacząć je od przycięcia krzewów i drzewek. Przedwiośnie to idealny moment, aby uporządkować koronę jabłoni, gruszy, czereśni i śliw. Jako ostatnie przytnij np. brzoskwinie, które są mniej odporne na mróz.

Jeżeli na gałęziach zauważysz już pierwsze pąki, pozwól im na dalszy rozwój i pozbądź się jedynie starych, połamanych pędów. Jeżeli w długoterminowej pogodzie synoptycy nie przewidują siarczystych mrozów, warto także zdjąć flizelinowe osłony z krzewów. To też dobry moment na wysypanie świeżej kory pod iglakami.

Przygotowanie grządek na pierwsze zasadzenia

Kolejnym krokiem jest zadbanie o warzywnik oraz rabaty. Wcześniej jednak warto dokładnie spulchnić glebę, aby dostało się do niej więcej powietrza. Z grządek usuń stare pędy i pozostałości korzeni z zeszłego roku. Ta także dobry moment, aby użyźnić ziemię – np. kompostem, który wzbogaci ją cennymi składnikami odżywczymi.

Przy okazji warto pomyśleć o rozsadzie warzyw. To najlepszy czas, aby do pojemników zasiać np. paprykę, sałatę, pomidory, seler, kalafior czy brokuły, które potem trzeba popikować. Jeżeli marzec okaże się łaskawy, można wysiać do gruntu pierwsze warzywa – np. marchew, cebulę, pietruszkę, rzodkiewkę, groch i koper. Pierwsze dni wiosny są także dobrym momentem na rozmnożenie bylin i podział m.in. astrów, jeżówek i liliowców. Po jesieni i zimie do ogrodu mogą już wrócić wykopane wcześniej dalie, kanny oraz mieczyki.

Zrób przegląd stanu drzewek, krzewów i roślin po zimie

Walka ze szkodnikami i chorobami to kolejny aspekt, na który należy zwrócić uwagę w marcu. Dokładnie obejrzyj rośliny w poszukiwaniu ewentualnych szkodników i chorób. W razie potrzeby zastosuj odpowiednie środki ochronne, zarówno chemiczne, jak i naturalne, aby chronić rośliny, drzewka i krzewy przed nieproszonymi gośćmi. Dodatkowo warto sprawdzić system drenażu w ogrodzie i zadbać o odpowiednie odprowadzenie wody, aby rośliny nie tonęły w wodzie podczas obfitych opadów deszczu.

Pierwsze koszenie trawnika po zimie

Ciepły marzec jest idealny do tego, aby wykonać pierwsze, pozimowe koszenie trawnika. Po kosiarkę sięgnij wtedy, gdy źdźbła osiągną około 6-8 cm. Trawę przytnij na niższym poziomie, co pobudzi jej wzrost. Nie zapominaj o naprawie ewentualnych uszkodzeń trawnika, usunięciu kretowisk i wertykulacji trawnika, aby poprawić przepływ powietrza i wody do korzeni. Jeżeli ogród po zimie nie wygląda najlepiej, warto dosiać trawę, która szybko się ukorzeni i zagęści pustą przestrzeń.