Nornice - jak je rozpoznać?

Nornica – należąca do rodziny chomikowatych – jest mniejsza od polnej myszy. Długość jej ciała wraz z ogonem nie przekracza 15 cm, a waga wynosi ok. 20-30 g. Ma gęste, szare futerko z odcieniami rudego. Jej ogon pokrywają łuski. Jej pyszczek jest lekko zaostrzony, uszy są małe, a oczy czarne, duże i przypominające koraliki. W korzystnych dla siebie warunkach żyje ok. 2-3 lata.

Nornice bardzo często pojawiają się w naszych ogrodach i czynią w nich wiele szkód. Trudno jednak jest je spotkać, ponieważ prowadzą nocny tryb życia. Nie zapadają w sen zimowy – żerują cały rok. Świetnie skaczą i równie dobrze wspinają się po drzewach. O ich obecności świadczą liczne otwory w ziemi, które prowadzą do korytarzy drążonych w celu poszukiwania pożywienia. Szkodniki te – w przeciwieństwie do kretów – nie usypują kopców. Innym dowodem na to, że nornice zadomowiły się w naszym ogródku jest pojawienie się pęknięć i wybrzuszeń w glebie.

Reklama

Reklama

Te małe gryzonie swoje gniazda zakładają zarówno głęboko w ziemi, jak i pod pniami drzew czy kłodami lub między korzeniami. Warto podkreślić, że nornice żerują wyłącznie na zewnątrz. W związku z tym nie trzeba obawiać się, że pojawią się w pomieszczeniach gospodarczych czy domach.

Nornice: jakie szkody wyrządzają w ogrodzie?

Tunele drążone przez nornice powodują, że nasze rośliny usychają lub gniją. Ich korzenie nie mają bowiem w jaki sposób pobierać z ziemi składników odżywczych i wody. To jednak nie są jedyne szkody wyrządzane w naszych ogrodach przez te małe gryzonie. Z chęcią podgryzają one również nasze plony – zarówno korzenie, bulwy i cebulki roślin, jak i ich nasiona, liście i zielone części. Natomiast zimą, kiedy brakuje im pożywienia, są w stanie obgryzać nawet korę z drzew i krzewów. Nornice żywią się też mniejszymi od siebie gryzoniami, owadami i ich larwami oraz jajami ptaków.

Ekologiczne sposoby, aby pozbyć się nornicy z ogrodu

Zniszczenia w ogrodach, które powoduje opisywany gryzoń, sprawiają, że nie jest przez nas mile widziany. Nornic nie należy zabijać, mimo że w naszych ogrodach są typowymi szkodnikami. Zamieszkują one bowiem również lasy, w których stanowią ważną część ekosystemu – są pożywieniem dla wielu większych od siebie zwierząt. W związku z tym w walce z nimi warto postawić na ekologiczne metody, których zadaniem będzie jedynie wypłoszenie ich z naszego ogródka.

Na szczęście istnieje wiele tego rodzaju skutecznych sposobów, które pozwalają pozbyć się nornicy z ogrodu. Ich zastosowanie nie szkodzi środowisku, a do tego jest niedrogie.

Jak pozbyć się nornicy z ogrodu? Postaw na zapachy i dźwięki

W pierwszej kolejności, aby pozbyć się nornicy z ogrodu, warto wykorzystać zapachy, których nie toleruje. Warto więc u wlotu do drążonego przez nią tunelu umieścić garść swoich włosów, zdjętych ze szczotki czy grzebienia lub trochę sierści psa albo kota.

Do innych zapachów, których nie lubią te małe gryzonie, należą roztarte liście czarnego bzu, liście orzecha włoskiego czy gałązki tui. Możemy też rozsypać w okolicach wejść do ich tuneli cynamon lub starty na tarce czosnek.

Do odstraszenia nornic wykorzystać warto również hałas. Zwierzęta te mają wrażliwy słuch i szczególnie nie tolerują niektórych dźwięków. Jednym z nich jest ten, który wydają puste butelki lub puszki po napojach umieszczone na patykach wbitych w ziemię w okolicy wejść do ich tuneli. Tak przygotowane odstraszacze poruszane przez wiatr generują dźwięki i wibracje, za którymi nie przepadają – a nawet się ich boją – nornice.

Ekologiczne opryski, które pomogą pozbyć się nornicy z ogrodu

Jeżeli chcemy pozbyć się nornicy z ogrodu, możemy również przygotować naturalny oprysk, który swoim składem skutecznie je odstraszy. W tym celu należy 1 litr wody zmieszać ze sporą ilością pieprzu cayenne, zawierającego w swoim składzie kapsaicynę, która skutecznie odstraszy małe gryzonie. Następnie tak przygotowaną miksturę trzeba przelać do butelki ze spryskiwaczem i spryskać wejścia do podziemnych korytarzy zamieszkiwanych przez nornice.

Jeszcze jeden oprysk możemy przygotować z kawy. W tym celu wystarczy w tradycyjny sposób zaparzyć ten aromatyczny napój, rozcieńczyć go z wodą w proporcji 1:4, a następnie przecedzić. Następnie wystarczy użyć go tak samo, jak mieszankę z pieprzem cayenne.