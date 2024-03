Porzeczki: Krzewy chętnie uprawiane w wielu ogrodach

Porzeczki to krzewy, które możemy znaleźć niemal w każdym mniejszym i większym ogrodzie. Są chętnie uprawiane, a ich owoce znajdują szerokie zastosowanie w kuchni. Nadają się do przyrządzania soków i dżemów, a także dodawane są do ciast czy deserów. Owoce te cenione są za swój smak i wiele składników odżywczych, które zawierają.

Porzeczki nie są szczególnie wymagające w uprawie. W związku z tym nawet mniej doświadczeni ogrodnicy mogą cieszyć się obfitymi zbiorami tych soczystych i lekko kwaskowatych owoców. Aby jednak tak się stało, powinni trzymać się kilku zasad dotyczących pielęgnacji porzeczki.

Porzeczki: Podstawowe wymagania

Porzeczki preferują stanowiska słoneczne, ciepłe i zaciszne – osłonięte od wiatru. Najlepsza gleba dla nich to ta żyzna, przepuszczalna, o pH obojętnym (ok. 6.0-7.0). Nie powinno natomiast sadzić się ich w glebach ciężkich i wapiennych. Porzeczki są wrażliwe na susze i w związku z tym należy w tych okresach regularnie je podlewać. Krzewy te są dosyć odporne na niskie temperatury, jednak – szczególnie w czasie silnych mrozów – warto słaniać młodsze sadzonki.

Podczas pielęgnacji porzeczki warto pamiętać o ściółkowaniu. Jest ono szczególnie istotne w okresie wegetacyjnym. Pomaga wówczas w utrzymaniu odpowiedniej wilgotności gleby, podnosi temperaturę podłoża i przeciwdziała rozprzestrzeniani się chwastów. Zimą z kolei stanowi doskonałą ochronę korzeni przed niskimi temperaturami. Jako ściółka świetnie sprawdzą się trociny, igliwie czy kora.

Przycinanie porzeczek. Jak je wykonać?

Istotną czynnością podczas uprawy porzeczek jest ich cięcie. Zimowe przycinanie porzeczek najlepiej wykonać między styczniem a połową marca. Cięcie letnie z kolei wskazane jest dopiero po zakończonym owocowaniu.

Rodzaj cięcia zależy od gatunku. Do najczęściej uprawianych porzeczek należą porzeczki czarne, czerwone i białe. Porzeczka czarna najlepsze plony daje na pędach jednorocznych i dwuletnich. W związku z tym w trakcie przycinania należy usunąć pędy trzyletnie i starsze, a także osłabione, chore i połamane. W porzeczce czerwonej i białej – owocujących na pędach trzy- i czteroletnich – zdecydowanie bardziej skracać należy zwłaszcza pędy młodsze, ale również starsze niż pięcioletnie oraz chore i osłabione.

Porzeczki. Nawożenie

Inną ważną czynnością, o której powinniśmy pamiętać, jeżeli chcemy cieszyć się dużymi zbiorami porzeczek, jest nawożenie. Warto rozpocząć je już wczesną wiosną – w marcu, zanim jeszcze na krzewach pojawią się pierwsze pąki.

Nawozy używane w tym okresie powinny być bogate przede wszystkim w fosfor, azot i potas. To te pierwiastki bowiem wpływają na odpowiedni wzrost roślin oraz rozwój ich liści, pędów i korzeni. Dzięki nim stają się również bardziej odporne na choroby i szkodniki. Do zasilania porzeczek wykorzystywać możemy dostępne w sklepach ogrodniczych nawozy mineralne. Możemy jednak też korzystać z nawozów organicznych takich jak obornik czy kompost.