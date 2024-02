Piwonie występują w wielu odmianach kolorystycznych, m.in. w kolorze białym, różowym, czerwonym, fioletowym oraz w różnych odcieniach tych kolorów. Kwiaty piwonii są zazwyczaj bardzo duże i okazałe, o średnicy do nawet kilkunastu centymetrów. Większość odmian piwonii ma też duże liście, które pozostają na roślinie przez większą część roku, co stanowi dodatkową ozdobę dla ogrodu. Kiedy i jak przycinać piwonie?

Reklama

Przycinanie piwonii – kiedy najlepiej to robić?

By piwonia pięknie i obficie kwitła niezbędny jest zabieg przycinania. By krzew dobrze rósł przycinanie należy przeprowadzić na jesień lub wiosnę. Jesienią przycinamy po przekwitnięciu, ale tak by pędy zdążyły zdrewnieć przed zimą, dzięki czemu nie uszkodzi ich mróz. Natomiast wiosną przycinamy pozostałe z zeszłego roku części rośliny jeszcze zanim krzew wypuści nowe pędy.

Reklama

Jak przycinać piwonię i na co należy uważać wykonując ten zabieg?

Jak przycinać piwonie na wiosnę?

Reklama

Przycinanie piwonii na wiosnę spowoduje, że krzew będzie bogato kwitł. W tym celu musimy usunąć wszystkie uszkodzone i suche pędy w ramach tzw. cięcia pielęgnacyjnego. Po tym etapie pora na tzw. cięcie odmładzające. Wówczas pędy piwonii krzewiastej skracamy o 1/3 jej wysokości ok. 5 cm nad pąkiem. Do przycinania powinniśmy użyć ostrych i odkażonych sekatorów, co pozwoli zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się chorób grzybowych.

Jak dbać o piwonie?

Pielęgnacja piwonii to także regularne usuwanie przekwitłych kwiatostanów, które chroni roślinę przed chorobami. Warto też pamiętać, że do najczęściej popełnianego błędu przy pielęgnacji piwonii należy zbyt wczesne cięcie liści. Latem powinniśmy usunąć jedynie pędy z przekwitłymi kwiatostanami, a liście zachować. Są one bowiem niezbędne do fotosyntezy. Obcinanie liści mocno osłabia krzew i zwiększa ryzyko chorób rośliny.

Warto też pamiętać o odpowiednim nawożeniu krzewu. Jesienią możemy użyć do tego obornika lub kompostu, a na wiosnę po przycięciu nawozu wieloskładnikowego do krzewów kwitnących.