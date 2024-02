Gdy rośliny są pogrążone w zimowym śnie, soki znajdujące się w ich tkankach krążą bardzo wolno. Z tego względu zima jest świetną porą na przycinanie, bowiem nie ryzykujemy, że po zabiegu dojdzie do utraty znacznej ilości cennej substancji. Poza tym przycinane gatunki będą miały sporo czasu na regenerację przed nadejściem wiosny.

Te drzewa i krzewy owocowe można przyciąć w lutym

Jednym z kluczowych zabiegów w tym okresie jest cięcie krzewów owocowych. Jakich gatunków do dotyczy? Głównie tych, które są odporne na niskie temperatury. Do tej grupy zaliczają się: agrest, aronia, borówka amerykańska, porzeczka, jeżyna bezkolcowa i malina. Poza tym przycinamy takie drzewa owocowe jak jabłoń, grusza, śliwa i wiśnia.

O czym trzeba pamiętać? Podczas przycinania usuwamy stare pędy, które mają już ponad 4 lata i nie owocują zbyt obficie. Oprócz tego warto pozbyć się cienkich gałęzi, które zagęszczają wnętrze korony. Jak przycinać drzewa owocowe? Najlepiej zacząć od wycięcia suchych i chorych gałęzi. Pozostawiając drzewa same sobie, w krótkim czasie dojdzie do ich szybkiego rozrostu i zagęszczenia, co będzie utrudniać zbiory owoców. Trzeba też pamiętać, że duża liczba drobnych gałązek skutkuje mniejszymi zbiorami w kolejnych latach. Ich jakość może też ulec pogorszeniu.

Koniec lutego jest również dobrym momentem na podcięcie winorośli oraz aktinidii, która wydaje małe owoce kiwi. Jeśli zrobimy to później, czeka nas spory wyciek soków. Może być on niebezpieczny dla rośliny.

Które krzewy ozdobne przycinamy pod koniec zimy?

Oprócz roślin owocowych, pod koniec lutego warto też zająć się roślinami ozdobnymi. Dotyczy to krzewów, które kwitną latem lub jesienią na pędach tegorocznych. O jakich gatunkach mowa? Przede wszystkim o hortensjach bukietowych, pięciornikach, dziurawcach, krzewuszkach, budlejach Davida i tawułach kwitnących latem. Poza tym warto przyciąć żywopłot z tui i wrzosy.

Jeśli chodzi o krzewy kwitnące na pędach zeszłorocznych, trzeba w pierwszej kolejności zająć się tymi, które kwitną wiosną. Mowa o forsycjach, migdałkach, wawrzynkach i lilakach. Powinny być one przycinane każdego roku, w momencie gdy mają już zielony, ale nieotwarty pąk. Co ważne, robimy to w przypadku, gdy temperatura w ciągu dnia jest dodatnia, a w nocy nie spada poniżej -5 stopni Celsjusza.

Przycinanie krzewów ozdobnych sprawi, że wypuszczą one mnóstwo nowych pędów i będą pięknie kwitły. Trzeba jednak pamiętać, aby nie uciąć więcej niż 1/3 długości. Poza tym pozbywamy się starych, chorych i suchych pędów oraz tych, które powodują nadmierne zagęszczenie w środku.

Czy w lutym przycinamy drzewa iglaste?

Jeśli chodzi o drzewa iglaste, z reguły jest z nimi mniej pracy, niż z drzewami lub krzewami ozdobnymi oraz owocowymi. W tym przypadku mówimy o tzw. cięciu sanitarnym, które można przeprowadzić w zasadzie w dowolnym momencie roku. Dotyczy ono głównie uszkodzonych pędów, które mogą być potencjalnym źródłem choroby.

W przypadku krzewów iglastych wykonuje się też cięcie formujące. Warto przeprowadzić je przed rozpoczęciem sezonu wegetacyjnego, dlatego koniec lutego wydaje się być dobrą porą. Podczas korygowania pokroju iglaków przycinamy pojedyncze pędy, które wyrastają poza główny obrys. Jeśli chcemy zmienić kształt krzewu, np. na stożkowy lub bardziej okrągły, również możemy to zrobić pod koniec zimy.

Kiedy i czym przycinać rośliny?

Kiedy przycinać drzewa owocowe i ozdobne? Najlepiej zrobić to w słonecznym i suchym dniu. Największym błędem jest cięcie podczas mrozów lub na kilka dni przed prognozowanym znacznym obniżeniem temperatury. Jeśli nie sprawdzimy pogody, rośliny mogą zostać poważnie uszkodzone i osłabione. Optymalna temperatura na takie zabiegi to 5 stopni Celsjusza. Dlaczego dzień powinien być suchy? Wilgoć sprzyja zakażeniom bakteryjnym i grzybiczym, co może skończyć się chorobą rośliny.

Dobrym zwyczajem jest pokrycie większych ran po cięciu specjalną maścią ogrodniczą. W ten sposób zmniejszymy ryzyko zainfekowania. Poza tym można zapobiegawczo zdezynfekować sekator lub nożyce. Sprawdźmy też, czy narzędzie do cięcia jest odpowiednio ostre i czyste.

Sezonowe cięcie to bardzo ważny element dbania o ogród. Jeśli podejdziemy do niego starannie, we właściwym czasie i zgodnie ze sztuką, możemy poprawić kondycję roślin i w dużym stopniu poprawić estetykę otoczenia.