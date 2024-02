Róża – piękny krzew ogrodowy

Róża (Rosa L.) to rodzaj krzewów, który należy do Rosaceae czyli rodziny różowatych. Na półkuli północnej występuje ponad 200 gatunków róż. Są to krzewy oraz pnącza mające zazwyczaj pachnące kwiaty, które są zapylane przez owady.

Krzewy róż osiągają maksymalnie do 3 metrów wysokości. W przypadku pnących gatunków róż mogą mieć one długość nawet 30 m. Charakterystyczną cechą większości odmian są kolce, które występują na łodygach i mogą przybierać różne kształty. Róże mają piękne kwiaty, które są duże i pachnące.

Zależnie od odmiany kwiaty róży mają od 4 do kilkunastu płatków. Płatki te mają różne kształty i naturalnie są barwy czerwonej, białej lub różowej. Oczywiście w przypadku odmian hodowlanych występują też inne barwy kwiatów róży.

Róża jak symbol miłości. Historia róż

Kwiaty róży znane są od wieków. Starożytni Grecy uważali je za symbol bogini miłości - Afrodyty. Zaś najbardziej znana poetka starożytnej Grecji – Safona - nazywała różę królową kwiatów. I do dzisiaj rzeczywiście krzew ten jest tak postrzegany. W starożytnym Rzymie rośliny te uprawiano na dużą skalę, a kwiaty róż ozdabiały różne uroczystości. Natomiast na Dalekim Wschodzie, który prawdopodobnie jest kolebką róż, wytwarzano z nich olejekróżany.

Róże w ogrodzie – kiedy i jak je przycinać?

Ze względu na walory estetyczne i długą historię, krzewyróżane są chętnie sadzone w ogrodach. Jednym z podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych w uprawie krzewów jest przecinanie. Sama procedura przycinania jest łatwa, niemniej jednak musimy ją dostosować do odmian róży, jakie mamy w ogrodzie.

Podstawowe przycinanie róż po posadzeniu powinno się przeprowadzić na wiosnę w połowie kwietnia. Wówczas to pąki róż są już dość duże. Oczywiście warto zwrócić uwagę na pogodę, jednak w polskich warunkach klimatycznych zazwyczaj w tym okresie ryzyko wystąpienia silnych przymrozków jest niewielkie. Młode krzewyróżane przycinamy mocno. Celem takiego przecięcia jest znaczne zmniejszenie liczby liści i pędów. Zabieg ten ma na celu zmniejszenie transpiracji, czyli parowania wody z liści rośliny. Wpływa również na lepsze ukorzenienie się nowo posadzonego krzewu.

Przycinanie róży w zależności od odmiany. Wielokwiatowe i rabatowe

Jeżeli chodzi o przycinanie krzewów, które już od wielu lat mamy w ogrodzie, to procedura zależy od odmiany róży, którą chcemy przyciąć. Na przykład różewielkokwiatowe tniemy na 2 sposoby. Jedną z metod przecinania jest cięcie róży na 3-4 oczka. Tzw. oczka na róży to miejsca, z których wiosną wyrastają nowe pędy. Oznacza to, że przecinamy krzew w taki sposób, by zostały zaledwie 3 lub 4 oczka od dołu. Jest to silne przycięcie róży. Spowoduje to opóźnienie kwitnienia o 2 tygodnie, jednak efektem tego będzie pojawienie się pięknych, dużych kwiatów, które będą osadzone pojedynczo na pędach.

W przypadku różwielokwiatowych możemy zastosować również słabsze cięcie, które polega na zostawieniu na pędzie co najmniej 7 oczek. Wówczas róża będzie kwitnąć wcześniej, jednak kwiaty będą mniejsze i osadzone po kilka na jednym pędzie. W podobny sposób przycinamy różerabatowe. Z jedną różnicą - otóż tutaj zostawiamy zawsze przynajmniej 6-7 pąków.

Kiedy już przytniemy krzewy róży, warto zabezpieczyć rany po ich cięciu. Każde miejsce cięcia warto posmarować maścią ogrodniczą lub też farbą emulsyjną z dodatkiem fungicydu, czyli środka grzybobójczego. W przypadku silniejszego cięcia oraz większej ilości krzewów róż możemy przeprowadzić opryskiwanie środkiem grzybobójczym całych roślin. Warto również zasilić krzewy nawozem wieloskładnikowym z dużą zawartością azotu, a także pamiętać o regularnym podlewaniu.