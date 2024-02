Tuja (żywotnik) – roślina idealna do ogrodu

Żywotnik, znany również jako tuja (Thuja L.), to rodzaj roślin iglastych z rodziny cyprysowatych. Obejmuje 5 gatunków krzewów i drzew, z których 3 występują na obszarze Azji - w krajach takich jak Japonia, Chiny czy Korea - zaś 2 na terenie Ameryki Północnej. W tych regionach są one kluczowymi gatunkami lasotwórczymi.

Charakteryzują się one również zimozielonymi liśćmi. W zależności od gatunku rośliny te mogą przybierać zarówno postać krzewów, jak i drzew, osiągając nawet 70 metrów wysokości, a ich pnie mogą mieć szerokość ponad 6 metrów. Gatunki tui, takie jak żywotnikzachodni czy żywotnikolbrzymi, są popularne jako rośliny ozdobne, często spotykane w Polsce, wraz z formą pośrednią między nimi, czyli żywotnikiempośrednim. Niektóre gatunki są wykorzystywane także jako rośliny lecznicze. Ponadto, żywotnik olbrzymi jest cenionym źródłem drewna, ze względu na jego trwałość i łatwość obróbki.

Wymagania uprawowe tui. Dlaczego po zimie zmieniają kolor liści?

Tuje preferują podłoże o kwasowym odczynie. Optymalne pH powinno wynosić między 4,5 a 5,5. Podlewanie jest istotne w przypadku uprawy żywotników, wymagają one bowiem częstego i obfitego nawadniania. Wskazane jest wylewane wodę bezpośrednio pod roślinę, unikając polewania gałęzi.

Po zimie, gdy tuje mogą cierpieć na niedobór składników odżywczych, można zastosować nawóz bogaty w siarkę i magnez, np. siarczan magnezu, stosując zalecaną dawkę producenta. Brak odpowiedniego nawożenia można poznać po zmianie koloru liści na żółty lub brązowy.

Istotne jest także regularne przycinanie tui, które jest kluczowe dla zdrowia i ładnego wyglądu żywotnika. Ta roślina lubi dobrą cyrkulację powietrza oraz dostęp do światła, dlatego częste cięcie jest zalecane. Dzięki regularnemu przycinaniu poprawia się przepływ powietrza, co umożliwia docieranie światła również do dolnych i położonych tuż przy pniu partii rośliny. To nie tylko utrzymuje żywotnik w atrakcyjnym kształcie, ale także sprzyja jego ogólnemu zdrowiu.

Sadzenie tui. Kiedy najlepiej?

Sadzenie tui wykonujemy najczęściej wczesną wiosną lub też jesienią. W tych terminach sadzonki najlepiej przystosowują się do nowego stanowiska. Zanim posadzimy żywotnik, należy najpierw wykonać odchwaszczanie gleby. Następnie wykopujemy odpowiednio głęboki dół. Na jego dnie możemy użyć ziemi kompozytowej lub dobrze rozłożonego obornika. Następnie umieszczamy sadzonkę i zasypujemy ziemią. Od razu po posadzeniu tuję podlewamy. Możemy to zrobić dość obficie.

Dodatkowo pod tujami możemy wyściółkować glebę korą. Będzie to nie tylko estetyczne, ale również funkcjonalne rozwiązanie. Ponieważ to ograniczy rozrastanie się chwastów a także parowanie wody z podłoża.