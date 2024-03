Rośliny doniczkowe często nie wyglądają najlepiej po zimie. Często mają suche liście, przechylające się w jedną stronę pędy lub blady kolor. Można temu zaradzić za pomocą prostych zabiegów.

Przesadzanie, odmładzanie i przycinanie roślin ozdobnych potrafi całkowicie odmienić wygląd rośliny. Takie zabiegi najlepiej jest wykonywać wiosną. W tym okresie rośliny mają dużo energii życiowej i szybko odzyskują witalność.

Jak pielęgnować rośliny doniczkowe?

By rośliny domowe pięknie i zdrowo rosły potrzebują naszej opieki. Na początku warto zajrzeć do doniczki i pod liście. Gdy korzenie rośliny "wychodzą" przez otwory w doniczce oznacza to, że czas na przesadzanie. Wskazuje to na to, że kwiat ma za małą lub źle dobraną doniczkę. W przypadku gdy roślina zbytnio się rozrosła i ciężko doprowadzić liście do porządku należy wziąć mały sekator do kwiatów i lekko przyciąć roślinę.

Przycinanie roślin domowych

Rodzaj przycinania (lub jego brak) zależy od rośliny. Rośliny tzw. formowane nie wymagają cięcia i zachowują swoją wielkość i kształt przez cały okres uprawy. Inne, te o krótkim cyklu życiowym często obumierają zaraz po kwitnięciu. Czasami jednak przycinanie pozwala uformować roślinę lub poprawić jej wygląd.

Dobrym sposobem na przywrócenie roślinie blasku jest wycięcie suchych liści (np. w przypadku paproci), skrócenie pędów (np. u fikusa, begonii, bluszczu). Przycięcie roślin sprawia, że odmładzamy rośliny i pobudzamy je do wzrostu.

Istnieją dwa podstawowe rodzaje cięcia. Pierwsze to uszczykiwanie wierzchołków wzrostu, które nie zmienia znacząco wyglądu rośliny po zabiegu. Drugie to cięcie odnawiające. W tym przypadku usuwa się połowę, a czasem nawet więcej pędów. Pamiętajmy, by do przycinania używać ostrych i sterylnych narzędzi.

Zdarza się, że po zimie na liściach lub pędach rośliny widać niepokojące zmiany, takie jak np. zmieniony kolor liści, obumarłe pędy. Przyczyn może być wiele, ale często jest to wysoka temperatura i mała wilgotność powietrza (często charakterystyczne zwłaszcza zimą w naszych domach), a także przelanie czy przeniesienie grzybów i bakterii z innych, zainfekowanych roślin.

Przesadzanie roślin doniczkowych

Nie powinniśmy też obawiać się przesadzania roślin. To łatwa i przynosząca duże efekty metoda pielęgnacji roślin. Przy przesadzaniu możemy podzielić "stary" okaz na kilka mniejszych i posadzić każdy z nich w osobnej doniczce.