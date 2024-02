Żywopłot w naszym ogrodzie

Żywopłot to naturalna ściana utworzona z żywych roślin. Może ona służyć jako zwarte, solidne i jednocześnie naturalne ogrodzenie posesji.

Dobrze utrzymany żywopłot nie tylko oddziela naszą posesję od sąsiednich działek i zapewnia prywatność, ale także stanowi jej ozdobę. Pełni funkcję dekoracyjną, jednocześnie wyznaczając granice naszego ogrodu i umożliwiając tworzenie różnych stref, oddzielonych szpalerami roślin.

Reklama

Żywopłot powinien być dobrany przede wszystkim do rozmiarów naszego ogrodu. Dla dużej działki bez problemu dobierzemy odpowiedni gatunek żywopłotu. Możemy zdecydować się na rośliny liściaste lub iglaste, biorąc pod uwagę ich funkcję, czy mają np. tłumić dźwięki czy zapewniać prywatność. Warto również rozważyć, które fragmenty naszej posesji ma zasłonić żywopłot, szczególnie zimą, gdy ilość światła jest ograniczona. Przykładowo: gęsty, zimozielony (czyli zielony także zimą) żywopłot może dodatkowo ograniczyć dostęp światła, dlatego ważne jest odpowiednie planowanie.

Reklama

Pielęgnacja żywopłotu: cięcie

Konkretne zasady pielęgnacji poszczególnych gatunków żywopłotu zależą od gatunku rośliny, który wybierzemy na nasze ”roślinne ogrodzenie”. Jest jednak jeden zabieg pielęgnacyjny, który wykonuje się w stosunku do większości żywopłotów, bez względu na to, czy jest to żywopłot iglasty czy liściasty - jest to cięcie żywopłotu. To zabieg, który ma na celu uformowanie i nadanie ostatecznego kształtu żywopłotowi.

Żywopłot należy przycinać regularnie, bowiem kiedy zaniedbamy ten zabieg, wówczas rośliny z żywopłotu nadmiernie się rozrosną i potem będzie problem z ich odpowiednio uformowaniem.

Pierwsze cięcie żywopłotu

Pierwsze cięcie żywopłotu przeprowadzamy wiosną, po większych przymrozkach, w pierwszym sezonie od posadzenia rośliny. Młode rośliny z żywopłotu przecinamy na wysokości około 20-30 cm. Robimy to bez względu na to, czy mamy zamiar prowadzić je w formie żywopłotów formowanych, czy też nie.

To pierwsze cięcie sprawia, że żywopłot zagęszcza się już przy samej podstawie. A to sprawi, że przyszłe krzewy uzyskają zwartą piękną strukturę na całej wysokości. Przy czym najkorzystniejszy termin do przycinania żywopłotu to przełom marca i kwietnia. Wówczas to rośliny dopiero rozpoczynają wzrost, zaś pogoda zazwyczaj w Polsce jest już słoneczna i jest wystarczająco ciepło. Ponadto wiosną łatwiej jest o to, aby rany po cięciu szybciej się zabliźniły. To zapobiega np.: grzybowym chorobom żywopłotu.

Kiedy najpóźniej ciąć żywopłot?

Kolejne przycinania żywopłotów należy wykonywać minimum raz w roku. Najpóźniej żywopłot możemy przycinać w pierwszej dekadzie sierpnia. Nie powinniśmy przekraczać tego terminu, bowiem nowe przyrosty powinny mieć możliwość zdrewnieć przed zimą. Inaczej będzie to grozić przemarznięciem najwyższych partii żywopłotu.

Do cięcia możemy wykorzystać nożyce elektryczne lub też zwykłe, ręczne nożyce lub sekatory żywopłotowe. Podczas cięcia pamiętajmy również o odpowiednim uformowaniu żywopłotu.

Po zabiegu cięcia krzewy tworzące żywopłot należy podlać nawozem wieloskładnikowym ze zwiększoną ilością azotu. Warto też zadbać, aby ziemia, na której rośnie żywopłot, pozostawała stale wilgotna. To sprawi, że ogólna kondycja żywopłotu będzie lepsza, a do tego spowoduje szybszy wzrost nowych pędów.