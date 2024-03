Mikstura z nasion lnu i goździków to sposób naszych babć i mam na wiosenne oczyszczenie organizmu i pozbycie się z niego nieproszonych gości w postaci pasożytów. Mogą to być pierwotniaki albo robaki pasożytnicze, które dostają się do organizmu np. wraz z nieumytym jedzeniem i brudną wodą. Zarazić cię mogą nawet ukochane pupile.

Mieszanka z goździków i lnu na pasożyty – jak ją przygotować?

Aby zrobić domową mieszankę z goździków i lnu, wystarczy kilka prostych kroków. Odmierz 1 łyżkę stołową goździków i dodaj do nich 10 łyżek nasion lnu. Następnie w młynku do kawy albo w moździerzu dokładnie rozdrobnij produkty.

Goździki i len mają właściwości przeciwzapalne i przeciwpasożytnicze. Dodatkowo goździki zawierają w składzie eugenol, który odstrasza pasożyty, a lniane ziarenka to źródło błonnika pokarmowego, nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz przeciwutleniaczy. Z ich pomocą poprawisz przemianę materii i wraz z kałem szybko wydalisz nieproszonych gości oraz złożone w przewodzie pokarmowym jaja.

Jak stosować miksturę na pasożyty?

Proszek z goździków i lnu musisz za każdym razem rozcieńczyć w szklance z letnią wodą i wypić zaraz po przebudzeniu. Na jedną porcję użyj dwóch łyżek mieszanki. Taką odrobaczającą kurację stosuj od trzech do siedmiu dni. Możesz ją powtarzać profilaktycznie co trzy miesiące. Koniecznie podczas kuracji zrezygnuj z cukrów i przetworzonej żywności. W trakcie odrobaczania pamiętaj o piciu dużej ilości wody przez cały dzień, aby wspomóc proces oczyszczania organizmu.

Kiedy sięgać po miksturę na pasożyty?

Domowe odrobaczanie warto zaplanować np. w ramach wiosennego detoksu. Możesz zdecydować się na nie za każdym razem, kiedy zauważysz u siebie niepokojące objawy w postaci m.in.:

utraty wagi,

braku apetytu,

zaburzeń snu,

biegunki,

bólu brzucha i głowy,

ciągłego zmęczenia,

gorszego samopoczucia.

To tylko niektóre objawy, jakie mogą dawać popularne pasożyty. Oczywiście pamiętaj, że nie wolno lekceważyć żadnych dolegliwości, a w razie potrzeby należy skonsultować się z lekarzem.