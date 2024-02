Bratek (Fiołek ogrodowy). Co to za roślina?

Bratek czyli fiołek ogrodowy (Viola ×wittrockiana Gams) to dwuletnia roślina należąca do rodziny fiołkowatych. Gatunek ten powstał na skutek skrzyżowania 3 dziko rosnących gatunków fiołka, takich jak: fiołekałtajski, fiołek żółty oraz fiołektrójbarwny.

Fiołekogrodowy w Polsce uprawiany jest jako roślina ozdobna. Istnieje wiele odmian fiołka. Zazwyczaj sadzonki używane są do obsadzania rabat ogrodowych czy skrzynek na balkonach. Czasem jest również uprawiany do późniejszego cięcia z przeznaczeniem do wykonania z niego bukietów czy wieńców.

Roślina ta osiąga wysokość do 25 cm. Jego kwiaty mają właściwie wszystkie możliwe kolory – w tym również rzadko spotykane bardzo ciemne, prawie czarne odcienie. Kwiaty fiołków mogą być także dwubarwne. Zazwyczaj są one duże i osiągając średnicę do 12 cm.

W jakim podłożu sadzić bratki ogrodowe?

Zanim posadzimy bratki w ogrodzie, warto zwrócić uwagę na fakt, że rośliny te szczególnie dobrze rosną na żyznych glebach. Jak podaje portal Twój Ogródek, gleba idealna dla fiołka ogrodowego to taka, która ma wartość pH wynoszącą około 6,5, a do tego jest próchniczna, pulchna i dobrze przepuszczalna.

Ważny jest także dobry drenaż, bowiem zastój wody szybko prowadzi do gnicia korzeni fiołka. Idealna gleba do bratków to gleba lekko wilgotna lub umiarkowanie sucha.

Kiedy najlepiej sadzić bratki?

Sadzonki bratków możemy kupić zazwyczaj wiosną i jesienią. W ogrodzie wysadzamy je wiosną, od połowy maja. Możemy również sadzić fiołki jesienią. natomiast w tym przypadku musimy to zrobić najpóźniej do pierwszej połowy września. Zależnie od terminu, w którym wysadzimy fiołkiogrodowe, będą one kwitnąć w tym samym albo kolejnym roku.

Bratki w ogrodzie i w doniczce

Jeżeli sadzimy bratki w ogrodzie, to warto wcześniej przygotować stanowisko. Podłoże powinniśmy przekopać, usunąć stare fragmenty roślin oraz chwasty. Następnie możemy dodać próchnicę, ziemię kwiatową lub trochę kompostu, a dodatkowo żwir lub piasek w celu poprawy drenażu. Przygotowane dołki w ziemi do posadzenia fiołków powinny zapewniać odległość między sadzonkami wynoszącą około 15-20 cm.

W podobny sposób możemy wysadzić bratki do doniczki. Tu jednak musimy zwrócić większą uwagę na prawidłowy drenaż. Dlatego zaleca się utworzenie na dnie donicy warstwy drenażowej, która poprawi przepływ wody.