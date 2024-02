Hortensja – piękny krzew ozdobny do ogrodu

Hortensje to krzewy, cieszące się bardzo dużą popularnością. Mają one różnobarwne, okazałe kwiatostany. Polacy chętnie sadzą je w swoich ogrodach. I trudno się dziwić, gdyż odpowiednio pielęgnowane krzewy hortensji wyglądają naprawdę pięknie.

Hortensja jest zazwyczaj niewysokim krzewem, który rośnie w naszym umiarkowanym klimacie. Liczne gatunki oraz odmiany hortensji są uprawiane jako rośliny ozdobne w wielu miejscach na świecie. Charakteryzują się efektownymi kwiatami. Hortensje zazwyczaj przybierają formę krzewów lub niewielkich drzew. Choć mogą wystąpić również w formie pnączy.

Kwiaty hortensji są zebrane w okazałe kwiatostany, które mogą składać się z nawet tysiąca kwiatów. Hortensje mogą być białe, różowe, niebieskie i czerwone. Kwiaty niektórych gatunków hortensji przybierają różną barwę zależnie od odczynu gleby. Różowy kolor mają kwiaty tych roślin, gdy są one posadzone na glebie o pH obojętnym lub zasadowym. Natomiast kolor niebieski przybierają rosnąc w glebie o odczynie kwasowym lub podłożu zawierającym jony glinu.

Pielęgnacja hortensji po zimie: Przycinanie

Najbardziej popularne w Polsce rodzaje hortensji to hortensjaogrodowa oraz hortensja bukietowa. Każda z nich ma nieco inne wymagania pielęgnacyjne, zwłaszcza jeżeli chodzi o przycinanie. Trzeba zatem zwrócić uwagę, jaka hortensję mamy w ogrodzie.

Przycinanie hortensji ogrodowej

Hortensja ogrodowa cechuje się okrągłymi kwiatostanami, krzaczastym "poduchowatym" pokrojem oraz tym, że kwitnie na pędach zeszłorocznych. Są to pędy, które hortensja wypuściła w ubiegłym roku. I absolutnie nie należy tych pędów przecinać. Hortensję ogrodową ”przycinamy” (czyli oczyszczamy) po zimie, po większych mrozach, gdy temperatura powietrza jest już dodatnia.

W przypadku tej hortensji przycinamy wyłącznie zaschnięte kwiatostany – przycinanie w tym przypadku powinno ograniczyć się do oczyszczenia hortensji z przekwitniętych kwiatostanów, uschniętych zeszłorocznych liści oraz suchych pędów. Natomiast żywych pędów hortensji ogrodowej absolutnie nie wolno wycinać, bo to zahamuje kwitnienie. Wycięcie pędów hortensji ogrodowej będzie skutkować brakiem kwiatów w następnym sezonie. Dzieje się tak dlatego, że kwiaty tego gatunku pojawiają się wyłącznie na pędach ubiegłorocznych. W przypadku hortensji ogrodowej można jedynie co minimum 5 lat przeprowadzić cięcie odmładzające, w celu przerzedzenia rośliny. Usuwa się wówczas najstarsze pędy. Jednak ten gatunek nie lubi częstego i regularnego przycinania.

Jak przycinać hortensję bukietową?

Natomiast hortensja bukietowa (inaczej wiechowata) kwitnie na pędach jednorocznych – czyli tych, które wypuściła w danym roku. Cechuje się ona bardzo okazałymi, stożkowymi kwiatostanami i wzniosłym pokrojem. Zależnie od odmiany, krzew hortensji bukietowej może osiągnąć od 60 do ponad 2 metrów wysokości, a kwiatostan może osiągnąć wielkość do 30 cm.

Pędy tego gatunku przycinamy wczesną wiosną każdego roku zanim dojdzie do rozwoju liści. Należy to wykonać po większych mrozach. Jest to zabieg konieczny. Jeśli o nim zapomnimy, może w ogóle nie zakwitnąć lub też zakwitnąć bardzo mizernie. Odpowiednie przycięcie pobudza hortensjębukietową do krzewienia się. Natomiast nawet jeśli zrobimy to nieco mniej umiejętnie to i tak jej nie uszkodzimy, bowiem najważniejsze jest to, by została w ogóle przycięta.

Pędy skracamy w następujący sposób: najlepiej znaleźć miejsce zeszłorocznego przycięcia. Gdy po przycięciu jednego pędu, roślina wydała kolejne 2 lub 3 pędy, to wraz z nowym rokiem, wczesną wiosną, przycinamy te pędy powyżej tamtego miejsca. Dzięki temu pojawi się na niej jeszcze więcej pędów i hortensja ładnie się rozrośnie. Warto pamiętać także, że im starsza roślina, tym wyżej będziemy ją ciąć.