Na armaturze po kąpieli pozostają brzydkie osady? W dużej mierze są one spowodowane twardą wodą w rurach. Aby zapobiec powstawaniu zacieków, warto zastosować kilka prostych metod. Poznaj produkty, które pomogą ci utrzymać łazienkę w czystości.

Reklama

Świecowanie armatury

Osady z mydła na armaturze, takiej jak słuchawka prysznicowa czy kran, mogą być uciążliwe i nieestetyczne. Aby pozbyć się tych zabrudzeń, wykorzystaj zwykłą świeczkę. Wystarczy potrzeć nią miejsca z osadami, a następnie dokładnie wypucować armaturę suchą szmatką. Ten patent sprawi, że woda będzie spływać po baterii. Jej powierzchnia będzie dokładnie zabezpieczona stearyną ze świeczki, dzięki czemu nie będzie śladu po osadach.

Reklama

Pasta do zębów i mleczko na brudne baterie w łazience

Inną metodą jest użycie pasty do zębów. Niewielką ilość pasty wyciśnij bezpośrednio na kran albo słuchawkę prysznicową, a następnie dokładnie wetrzyj specyfik starą szczoteczką, którą wcześniej warto lekko zwilżyć wodą. Wyszoruj wszystkie zakamarki, a następnie wodą pozbądź się resztek pasty. Na koniec użyj suchej ściereczki z mikrofibry i wypoleruj baterię. Jeżeli nie chcesz marnować pasty, podobny efekt uzyskasz z pomocą mleczka do czyszczenia. Użyj jednak delikatnego detergentu (bez drobinek ścierających), aby nie uszkodzić np. niklowanej powierzchni.

Domowy spray z octu i kwasku cytrynowego na zabrudzenia

Zacieki w łazience znikną także po wyczyszczeniu ich sprayem z 10 g kwasku cytrynowego i 100 ml octu oraz ciepłej wody. Jeżeli nie masz kwasku, użyj soku wyciśniętego z połówki cytryny. Taki środek czyszczący zrób w butelce z atomizerem, a następnie spryskaj nim armaturę. Możesz też rozrobić czyściwo w miseczce i zamoczyć w niej szmatkę lub waciki, którymi później wystarczy okręcić zabrudzoną baterię i zostawić na 15 minut. Potem wszystko dobrze opłucz i wytrzyj do sucha, a kamień i osady znikną w mgnieniu oka!

Reklama

Usuwanie osadów z armatury pianką do golenia

Zastanawiasz się, co jeszcze wykorzystać do umycia kranu i słuchawki w łazience? Sięgnij po… piankę do golenia. Nanieś ją na zabrudzoną powierzchnię i pozwól piance zadziałać, aby zawarte w niej substancje czyszczące mogły rozpuścić osady z mydła i inne zanieczyszczenia. Na koniec wysusz armaturę miękką szmatką i ewentualnie wypoleruj ją, aby uzyskać połysk – i gotowe!