Wiele osób uważa, że trawnik nie wymaga większych zabiegów pielęgnacyjnych, a jednym (choć może nawet jedynym) z podstawowych jest koszenie. To nie do końca prawda, bowiem wszystko zależy od naszych oczekiwań co do wyglądu trawnika. Jeżeli chcemy, aby nasz trawnik był estetyczny i wyglądał bardzo dobrze, to zarówno przy jego zakładaniu, jak i pielęgnacji trzeba uwzględnić wiele aspektów.

Elegancki trawnik – czyli jaki

Elegancki trawnik to taki, który jest jednolity, gładki i ma żywo zieloną barwę. Jednak aby tak wyglądający trawnik w naszym ogrodzie, nie wystarczy go tylko kosić. Trzeba o niego również bardzo dbać. Pięknie wyglądającego trawnika nie uzyskamy tylko wysiewając dobrej jakości mieszankę gatunków traw i regularnie go podlewając. Trawy wymagają także regularnego i odpowiedniego nawożenia. Większość gatunków traw ma system korzeniowy, który sięga dość płytko. Dlatego też rośliny te nie mają możliwości, aby pobrać odpowiednich składników odżywczych z niższych partii gleby. A przecież trawa tak samo jak każda roślina, ma określone wymagania pokarmowe. I potrzebuje do życia i do prawidłowego rozwoju odpowiednich mikro i makroelementów.

Pielęgnacja trawnika po zimie

Bardzo ważnym elementem pielęgnacji naszego trawnika jest nawożenie po zimie. Zastosowanie odpowiedniego nawożenia wiosną pozwala dostarczyć trawom potrzebnych składników, aby te mogły nie tylko zregenerować się po zimie, ale także rozpocząć okres wiosennego wzrostu.

Jakich składników mineralnych potrzebuje trawnik na wiosnę? Przede wszystkim roślinom, w tym trawom, potrzebny jest azot (N). Jest to podstawowy materiał budulcowy komórek roślinnych. Odpowiada on za przyrost całej rośliny. Trawa, która ma odpowiednią ilość azotu, będzie pięknie rosnąć i będzie mieć piękny, zielony, świeży kolor.

Kolejny ważny w pierwiastek to fosfor (P), który wpływa na rozwój systemu korzeniowego, a także pobieranie z gleby składników odżywczych. Zapewnia on również odporność na choroby. Dostarczany w nawozie magnez (Mg) to pierwiastek, który wchodzi w skład chlorofilu, czyli zielonego barwnika odpowiedzialnego za proces fotosyntezy u roślin. Jest on również składnikiem wielu enzymów, które są konieczne do prawidłowego rozwoju trawy. Natomiast potas(K) odpowiada za gospodarkę wodną roślin. Gdy trawa ma odpowiednią ilość potasu, wówczas dobrze znosi niekorzystne warunki środowiskowe, takie jak np.: przymrozki czy suszę. Ponadto potas sprawia, że trawnik jest ładniejszy i bardziej równomierny. I na koniec wapń (Ca). Jest to pierwiastek, który reguluje odczyn (pH) gleby. Wapń wraz z żelazem zapobiega także rozwojowi mchu na trawniku. Mech jest elementem niepożądanym, a może się on pojawić zwłaszcza po okresie zimowym.

Ile razy trzeba nawozić trawnik?

Trawnik zaleca się nawozić co najmniej 3-4 razy w trakcie sezonu. Oczywiście można to zrobić nawet sześciokrotnie. Warto jednak pamiętać, że zarówno niedobór, jak i nadmiar nawozu będzie dla trawnika szkodliwy.

Pierwsze nawożenie w roku zaczynamy wraz z nadejściem wiosny i rozpoczęciem okresu wegetacji traw. Na wiosnę należy skorzystać z nawozu zawierającego duże ilości azotu. Jest to idealna pożywka dla trawy na zdrowy start.

Kolejne nawożenie warto wykonać na przełomie wiosny i lata – tym razem stosując nawóz bogaty w potas. Pierwiastek ten bowiem pozwoli to prawnikowi przetrwać w trakcie letnich upałów.

Kiedy pierwsze nawożenie trawnika po zimie?

Termin wiosennego nawożenia zależy od pogody. Ważne, aby ziemia była dobrze rozmokła, zaś temperatura gleby osiągnęła co najmniej 5 stopni Celsjusza. Zazwyczaj jest to okres od połowy marca do początku kwietnia. Jeżeli stosujemy nawóz płynny, to trzeba go aplikować w pochmurny dzień. To pozwoli na uniknięcie poparzenia liści. Natomiast stosując nawóz w granulkach, warto to zrobić przed prognozowanymi opadami deszczu. Wówczas woda rozpuści granulat a składniki odżywcze zostaną uwolnione do gleby. Nawożenia absolutnie nie wolno wykonywać w trakcie suszy i zbyt intensywnego nasłonecznienia.

Pamiętajmy, żeby po każdym nawożeniu podlać trawnik – choć z umiarem. Bowiem duża ilość wody też nie jest wskazana, ponieważ spowoduje to zbyt wczesne wypłukanie nawozu.

Nawozy organiczne do trawnika

Poza gotowymi nawozami mineralnymi, warto także stosować nawozy organiczne, w postaci np.: dobrze przekompostowanego obornika, kompostu czy torfu ogrodniczego. Muszą być one odpowiednio rozdrobione. Taki nawóz rozkładamy równomiernie na trawnik. Zabieg wykonujemy w pochmurny dzień, wcześnie rano lub wieczorem. Nawożenie organiczne wykonujemy wczesną wiosną lub późną jesienią.

Przebieg nawożenia trawnika. Przed nawożeniem trawnik powinien być wygrabiony i przycięty. Nawóz rozprowadzamy równomiernie – przyda się tutaj siewnik. Zalecany odczyn gleby dla trawnika to 5,5-6,5. Jeśli potrzebne jest wcześniej wapnowanie gleby, to przerwa między tymi dwoma zabiegami powinna wynosić między 4 a 6 tygodni. Nawożenie wykonujemy w pochmurny ale bezdeszczowy, niezbyt ciepły dzień. Zaś gleba była lekko wilgotna, natomiast sama trawa sucha. Po każdym nawożeniu podlewamy trawnik.