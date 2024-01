Wysiew pomidorów na rozsadę. Co przygotować?

Do wysiewu pomidorów na rozsadę w domu musimy odpowiednio się przygotować. Wysiew najlepiej wykonać w marcu. Nie powinno się robić tego wcześniej, ponieważ dni są jeszcze wtedy za krótkie, a tym samym jest za mało światła słonecznego. Zatem rośliny posiane zbyt wcześnie, w wyniku poszukiwania światła, staną się blade i nienaturalnie długie i wyciągnięte. Jeżeli chcemy już w czerwcu cieszyć się smakiem dojrzałych pomidorów z własnego ogródka, musimy zdecydować się na ich wczesne odmiany.

Przed przystąpieniem do siewu powinniśmy przygotować odpowiednią ziemię. Najlepiej jeśli będzie luźna, lekka i przepuszczalna o lekko kwaśnym odczynie. Idealne będzie gotowe podłoże przeznaczone do wysiewu nasion, które możemy kupić w sklepach ogrodniczych. Nie sprawdzi się natomiast ziemia przyniesiona prosto z ogrodu. Mogą znajdować się w niej zalążki szkodników lub chorobotwórcze patogeny, które zaszkodzą rozwojowi młodych roślin.

Pomidory na rozsadę wysiewać należy w pojemnikach – najlepiej takich, które są specjalnie do tego przeznaczone. Mogą to być np. wielodoniczki lub doniczki z materiałów biodegradowalnych. Powinny posiadać otwory odpływowe w dnie i być umieszczone na tackach, które umożliwiają odpływ nadmiaru wody.

Jak siać pomidory w domu?

Przed przystąpieniem do siania należy umieścić podłoże w pojemnikach. Następnie trzeba ułożyć na nim nasiona – najlepiej w odstępach co około 2 cm. Zbyt gęste sianie może doprowadzić do gnicia siewek, które do odpowiedniego rozwoju potrzebują przestrzeni i powietrza. W dalszej kolejności nasiona należy lekko wcisnąć w podłoże – na około 0,5 cm – i przysypać ziemią.

Na końcu należy spryskać nasiona wodą za pomocą spryskiwacza. Podlewanie konewką może spowodować, że silny strumień wody niepotrzebnie przesunie nasiona. Warto przykryć pojemniki z posianymi pomidorami folią, w której wykonane będą małe dziurki. Zapewni to wschodzącym roślinom odpowiednią temperaturę i wilgotność. Tak przygotowaną osłonę należy jednak od czasu do czasu zdejmować, aby zapewnić kiełkującym nasionom większy dopływ świeżego powietrza.

Jak pielęgnować pomidory na rozsadę?

Pomidory na rozsadę powinny znajdować się w odpowiednio jasnym i słonecznym miejscu w domu. Optymalna temperatura do kiełkowania nasion pomidorów wynosi około 25 stopni Celsjusza. W momencie pojawienia się kiełek najlepiej obniżyć ją do około 19 stopni Celsjusza w dzień i nawet około 14 stopni Celsjusza w nocy.

Istotne jest również, aby rozwijające się rośliny miały przez cały czas odpowiednio wilgotne podłoże. Należy więc spryskiwać je wodą, sprawdzając wcześniej, czy rzeczywiście tego wymaga. Rośliny powinny mieć na stałe zapewnioną wilgoć, jednak woda nie powinna nigdy stać w pojemnikach.

Pikowanie pomidorów

Ważny jest moment, w którym na siewkach pomidorów pojawią się pierwsze dwa liście właściwe. Dzieje się tak zazwyczaj po około dwóch tygodniach. Oznacza to konieczność przystąpienia do pikowania, czyli rozdzielenia zbyt gęsto rosnących siewek. Z zabiegiem tym nie warto czekać, ponieważ siewki w miarę rozwoju potrzebują coraz większej przestrzeni. Jeśli nie zostaną rozsadzone – zaczną ze sobą o konkurować zarówno o miejsce jak i składniki pokarmowe, co zdecydowanie je osłabi. Pikowanie sprawia, że sadzonki mają lepsze warunki do rozwoju, dzięki czemu staną się silniejsze i bardziej odporne na szkodniki i choroby.

Zabieg pikowania należy przeprowadzać bardzo ostrożnie, aby nie uszkodzić delikatnych roślin i ich słabej jeszcze łodygi i systemu korzeniowego. W przypadku kiedy każde nasionko zostało posiane do osobnej doniczki, nie ma oczywiście konieczności przeprowadzania zabiegu pikowania.

Pomidory możemy posadzić w ogrodzie dopiero, kiedy osiągną kilkunastocentymetrową wysokość, a na zewnątrz minie ryzyko wiosennych przymrozków. Z czynnością tą najlepiej poczekać przynajmniej do połowy maja. Pomidory zaliczają się bowiem do roślin ciepłolubnych.