Biały osad w doniczce: Jakie są powody jego powstania?

W doniczkach kwiatów domowych może pojawić się biały osad. Aby sobie z nim poradzić, trzeba poznać jego przyczynę. W tym celu warto obejrzeć dokładnie, jak wygląda osad pojawiający się na ziemi w doniczce. Zasadniczo wyróżnia się dwa rodzaje białego osadu.

Jeżeli osad jest jasny i twardy, ciemnieje na żółto i ciężko go usunąć, to jest to efekt podlewania roślin twardą wodą - czyli wodą zawierającą sole wapnia. W takim przypadku pojawienie się białego osadu nie jest groźne ani dla roślin, ani dla naszego zdrowia. Bowiem biały twardy nalot to po prostu osad wapienny, który wytrącił się z twardej wody.

Tego rodzaju biały osad może pojawiać się również od nawożenia. Sole zawarte w nawozach wypłukiwane są ku górze i kumulują się na powierzchni ziemi w doniczce. Podobnie jak w czajniku, w którym gotując wodę z czasem zauważamy wytrącający się kamień.

Jeżeli natomiast osad jest biały i miękki, i przypomina puch, watę lub grudki, to niestety jest to pleśń. Pleśń w doniczce powstaje na skutek nadmiaru wilgoci, zwłaszcza jeżeli roślina stoi w miejscu nie tylko wilgotnym, ale również chłodnym. Zazwyczaj z pleśnią mamy problem w okresie jesienno-zimowym, aczkolwiek może ona pojawić się zawsze wtedy, kiedy powietrze ma za wysoką wilgotność, a pomieszczenie jest rzadko wietrzone.

Sposoby na osad wapienny w doniczce

Biały twardy osad, który jest efektem nawożenia lub podlewania rośliny twardą wodą, jest niegroźny. Niemniej jednak pojawiając się w doniczce, wygląda on nieestetycznie. Zatem osad należy mechanicznie usunąć z doniczki. Aby zapobiec jego powstawaniu ponownie, warto zwrócić uwagę na jakość wody, którą podlewamy kwiaty. Wodę można przygotować lub odstawić w butelkach na co najmniej 24 godziny.

Możemy zastosować również odpowiedni filtr taki jak np.: filtr do dzbanka zawierający żywicę jonowymienną, która niweluje jony, wapnia i magnezu, i zastępuje je sodem. Taka woda jest odpowiednio zmiękczona. Jeżeli będziemy podlewać roślinę miękką wodą, to kamień nie będzie się pojawiał.

Biały nalot w doniczce? Sposoby na pleśń

Jeżeli zauważymy pleśń w doniczce, która wygląda jak biały kożuszek, to przede wszystkim musimy zacząć od poprawienia cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach. Ważne jest, aby w tym przypadku pozbyć się białegoosadu, ponieważ jest on szkodliwy dla roślin i może być również szkodliwy dla naszego zdrowia.

Najlepiej byłoby roślinę przesadzić, jednak to zależy od gatunku, bowiem nie każde rośliny mogą być przesadzane. Warto zatem zebrać wierzchnią warstwę podłoża, na której występuje pleśń. Możemy zastosować również środek grzybobójczy. Czasem jednak wystarczy ograniczyć częstotliwość podlewania i poprawienie warunków uprawowych roślin w pomieszczeniu – czyli częstsze wietrzenie pomieszczeń i zachowanie odpowiedniej wilgotności powietrza między 40 a 60 proc.