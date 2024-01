Do zimowego olejowania używa się specjalnych olejów ogrodniczych, zwanych również olejami zimowymi. Są to produkty parafinowe lub roślinne, które tworzą na roślinach cienką warstwę blokującą dostęp powietrza do szkodników.

Olejowanie jest szczególnie przydatne w walce ze szkodnikami, które zimują na roślinach w formie jaj, larw czy dorosłych osobników. Podatne na szkodniki są jabłonie, śliwy, grusze, czereśnie i wiśnie. A także róże, iglaki, hortensje i lilaki jak bzy (ale bez lilii). Nie lubią olejowania glicynia (wisteria), a także klony i kloniki.

Wybór odpowiedniego środka

Do olejowania używa się specjalnych olejów roślinnych lub hortykolowych, które są dostępne w sklepach ogrodniczych. Ważne jest, aby wybrać produkt odpowiedni do zastosowania zimowego.

Niektóre rośliny mogą być wrażliwe na olejowe opryski. Przeczytaj etykietę produktu, aby upewnić się, czy można go stosować na konkretnych roślinach.

Kiedy wykonać olejowanie?

Najlepszy czas na olejowanie to późna zima lub wczesna wiosna, gdy temperatura jest stabilna i nie przewiduje się mrozów (zazwyczaj powyżej 0°C, ale poniżej 10°C). Ważne, aby rośliny były w stanie spoczynku, ale nie było ryzyka silnych mrozów tuż po zabiegu. A także, aby wybrać dzień bez opadów deszczu i silnego wiatru.

Nie opryskuj roślin, gdy świeci słońce. Nawet zimowe, odbijając się od śniegu, w połączeniu z olejem, może spowodować oparzenia liści.

Jak zrobić olejowanie?

Przed olejowaniem należy usunąć martwe gałęzie, resztki roślinne i uszkodzone części roślin. Oczyszczenie drzew i krzewów pomoże w skuteczniejszym działaniu oleju.

Następnie przeczytaj uważnie instrukcję na opakowaniu oleju ogrodniczego. Większość olejów wymaga rozcieńczenia w wodzie. Załóż rękawice, okulary i odzież ochronną. Olej może być szkodliwy przy bezpośrednim kontakcie ze skórą czy oczami. Następnie przygotuj roztwór zgodnie z zaleceniami producenta.

Przelej roztwór do opryskiwacza ogrodowego. Opryskiwacz ułatwi ci równomierne rozprowadzenie oleju na roślinach. Starannie pokryj wszystkie części roślin, w tym gałęzie i pnie. Olej powinien dotrzeć do wszystkich zakamarków, gdzie mogą zimować szkodniki.

Zazwyczaj jedno dobrze przeprowadzone zimowe olejowanie wystarcza, aby skutecznie zwalczyć zimujące szkodniki.

Skąd wiadomo, że należy przeprowadzić olejowanie?

Jeśli w poprzednich sezonach zauważyłaś obecność szkodników, takich jak przędziorki, mszyce czy inne owady zimujące na roślinach, olejowanie może być skutecznym sposobem ich kontroli. I warto wykonać je profilaktycznie. Jeśli boisz się o reakcje roślin, które planujesz olejować, upewnij się, że są tolerancyjne na taki zabieg. Wykonaj test na małej części rośliny przed przystąpieniem do pełnego olejowania i zobacz, jak na nie reaguje. Negatywna reakcja pojawi się do tygodnia od zabiegu.

Zwłaszcza drzewa owocowe korzystają z olejowania, jako części rutynowej pielęgnacji zimowej w celu kontroli szkodników.

Jeśli rośliny w ogrodzie wykazują oznaki osłabienia lub stresu i są bardziej podatne na ataki szkodników, olejowanie może być zastosowane jako prewencyjny środek ochronny.