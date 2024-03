Papryka jest bogatym źródłem witamin i minerałów, w tym witaminy C, A, B6 oraz potasu i folianów. Regularne spożywanie papryki może przyczynić się do poprawy zdrowia. Zawiera bowiem także karotenoidy i flawonoidy, które działają jak silne antyoksydanty, pomagając w zwalczaniu wolnych rodników i chroniąc komórki przed uszkodzeniem. Jest też niskokaloryczna i zawiera niewiele tłuszczu więc może być z powodzeniem spożywana przez osoby dbające o wagę i linię.

Papryka to też świetny dodatek kulinarny. Nadaje się do wielu różnych potraw i dań, zarówno surowych, jak i gotowanych. Możemy ją dodawać do sałatek, gulaszy, sosów, zapiekanek, a nawet grillować lub nadziewać.

Uprawa papryki – co warto wiedzieć?

Papryka jest stosunkowo łatwa w uprawie. Może być uprawiana zarówno w ogrodzie, jak i w doniczce na balkonie lub na tarasie. Warto jednak pamiętać o kilku ważnych kwestiach.

Przed posadzeniem papryki powinniśmy wybrać odpowiednie miejsce – o pełnym nasłonecznieniu - tak by mogła otrzymywać co najmniej 6-8 godzin światła słonecznego dziennie. Miejsce powinno być też zaciszne, bez przeciągów.

Niezwykle istotne jest także przygotowanie odpowiedniej gleby. Papryka dobrze rośnie w próchnicznej, dobrze drenującej glebie o odczynie obojętnym lub lekko kwaśnym. Przed sadzeniem warto wzbogacić glebę dodając kompost lub obornik.

Po posadzeniu należy też regularnie podlewać rośliny, zwłaszcza podczas upałów. Jednocześnie nie powinno się doprowadzać do przemoczenia gleby. Paprykę należy też chronić przed chłodem. Gdy istnieje ryzyko przymrozków, należy zabezpieczyć roślinę przed zimnem np. za pomocą osłon takich jak tunele foliowe czy za pomocą agrowłókniny.

Nie mniej istotne jest regularne nawożenie i pielęgnacja polegająca na usuwaniu chwastów wokół rośliny, by zapewnić jej odpowiedni dostęp do składników odżywczych i wody.

Jak sadzić paprykę?

Sadzenie papryki uzależnione jest od tego czy będziemy ją sadzić do gruntu, w szklarni, tunelu czy w doniczce.

Jak i kiedy sadzić paprykę do gruntu?

Paprykę do gruntu najlepiej jest sadzić od końca maja do początku czerwca, gdy zrobi się już dostatecznie ciepło. Odległości jakie powinniśmy zachować między roślinami to od 50 do 60 cm między rzędami i od 30 do 40 cm między roślinami w rzędzie. Warto osłonić rośliny cienką agrowłókniną, która zabezpieczy paprykę przed niskimi temperaturami zwłaszcza w początkowym okresie.

W tym przypadku warto zastosować ściółkowanie gleby, ponieważ ciepłolubna papryka źle znosi zmiany temperatury. Ściółka pozwala utrzymać stałą temperaturę oraz wilgotność gleby. Możemy zastosować do tego korę ogrodową, słomę, trociny lub czarną agrowłókninę.

Jak i kiedy sadzić paprykę w tunelu?

Na termin sadzenia papryki w tunelu wpływa przede wszystkim to, czy nasz tunel jest ogrzewany czy nie. W tunelu ogrzewanym możemy posadzić paprykę już w marcu. W nieogrzewanym natomiast - dopiero na początku maja. Paprykę sadzimy, w zależności od odmiany, zachowując odstępy od 30 do 50 cm między roślinami i od 60 do 80 cm między rzędami.

Jak i kiedy sadzić paprykę w szklarni?

Paprykę w szklarni możemy posadzić w pierwszej połowie maja. Najlepiej sprawdza się ilość od 5 do 8 roślin na 1 metr kwadratowy. Do uprawy szklarniowej najlepiej stosować odmiany karłowe i tak jak w przypadku uprawy gruntowej, warto zastosować ściółkowanie gleby czarną folią lub agrowłókniną.

Jak sadzić paprykę z nasion papryki?

Paprykę możemy posadzić również w doniczce. Wówczas sadzimy nasiona papryki w ziemi lub – na początku - na wacie. Jeżeli zapewnimy im odpowiednią ilość słońca, ciepła i wilgotności szybko zaczną kiełkować. By posadzić paprykę w doniczce należy wykopać otwory o głębokości około 10-15 cm i w odstępie ok. 30-40 cm. Roślinki umieszczamy w otworach i zakrywamy ich korzenie ziemią.