Na czym polega uprawa pomidorów do góry nogami?

Do uprawy pomidorów w tradycyjny sposób potrzeba dosyć dużo miejsca w ogrodzie lub szklarni. Co zrobić w przypadku, kiedy nim nie dysponujemy? Lub kiedy mamy jedynie balkon lub taras, a chcemy latem cieszyć się smakiem samodzielnie wyhodowanych pomidorów dojrzewających w słońcu? W takich sytuacjach sprawdzi się uprawa pomidorów do góry nogami. Polega ona na sadzeniu w podwieszanych pojemnikach roślin w ten sposób, że ich pędy swobodnie zwisają w dół.

Uprawa pomidorów do góry nogami i jej zalety

Uprawa pomidorów do góry nogami jest łatwa i pozwala zaoszczędzić sporo miejsca. Pod wiszącymi pojemnikami z pomidorami można posadzić inne rośliny. Pomidory rosnące w ten sposób nie wymagają – koniecznego przy tradycyjnej metodzie – podwiązywania krzaków. To ostatnie zastępuje grawitacja. To dzięki niej pędy roślin utrzymują się w pionie.

Stosując tę metodę można zapewnić rosnącym warzywom dostęp do słońca, którego tak potrzebują. Można bez problemu zawiesić je w najbardziej dla nich odpowiednim miejscu. Uprawa tego rodzaju umożliwia też lepszy dostęp do systemu korzeniowego, co ułatwia jego odpowiednie nawodnienie i nawożenie. Uprawa pomidorów do góry nogami ma jeszcze jedną zaletę. Warzywa są niedostępne dla ślimaków i innych szkodników, które potrafią swoją działalnością zniszczyć wiele upraw.

Uprawa pomidorów do góry nogami ma jednak pewne ograniczenia. Nie można w jej przypadku uprawiać wszystkich dostępnych gatunków. Najlepiej postawić na mniejsze odmiany o zwisającym pokroju. Idealnie sprawdzą się więc np. pomidorki koktajlowe. Dzięki temu nie pojawi się ryzyko, że gałązki połamią się pod ciężarem większych owoców. Nie należy więc w ten sposób uprawiać m.in. popularnej odmiany jaką są charakteryzujące się dużymi rozmiarami bawole serca.

Jak przygotować się do uprawy pomidorów do góry nogami?

Niezbędne do uprawy pomidorów do góry nogami są odpowiednie pojemniki. Ich wybór to jedna z najistotniejszych czynności. W niektórych sklepach ogrodniczych dostępne są doniczki dedykowane pod uprawę pomidorów w opisywany sposób. Produkty te nie są jednak jeszcze popularne. Można jednak bez problemu przygotować samodzielnie odpowiednie pojemniki.

W tym celu można wykorzystać puste 5-litrowe butelki plastikowe po wodzie mineralnej. Wystarczy odciąć z nich dno. Następnie przy ich brzegach należy zrobić dziurki i przewlec przez nie sznurek służący do podwieszenia butelek.

Jako pojemniki do uprawy pomidorów do góry nogami posłużyć mogą również plastikowe wiaderka po kiszonkach o pojemności przynajmniej 5 kg. W tym przypadku w dnach wiaderek należy wyciąć niewielkie otwory, przez które przełożone zostaną pędy sadzonek. Następnie trzeba z agrowłókniny wyciąć krążki o średnicy większej niż otwory w dnie wiaderka. Następnie krążki te należy naciąć w jednym miejscu, ułożyć na otworach w wiaderku i przełożyć przez nie pędy pomidorów. Dzięki takiemu zabezpieczeniu ziemia nie będzie wysypywała się z wiaderek, kiedy te zostaną zawieszone. Tego rodzaju zabezpieczenie można też wykonać w przypadku wspomnianych butelek po wodzie mineralnej.

Jak uprawiać pomidory do góry nogami?

W przygotowanych pojemnikach należy umieścić sadzonki pomidorów, przekładając je przez otwory. Następnie pojemniki trzeba wypełnić podłożem do pomidorów. Najlepsza do uprawy tych warzyw jest gleba żyzna i przepuszczalna o odczynie 5,5-6,5 pH. Następnie pojemniki należy zawiesić w wybranym wcześniej miejscu.

Od tego momentu uprawa pomidorów do góry nogami nie różni się zasadniczo od metody tradycyjnej. Należy zapewnić im słoneczne i ciepłe stanowisko oraz pamiętać o nawożeniu. Szczególną uwagę poświęcić trzeba podlewaniu. Ziemia powinna być stale delikatnie wilgotna, jednak w związku z tym, że sadzonki umieszczone są do góry nogami, powinno się uważać, aby nadmiar wody nie spływał na pędy i liście. Może to bowiem prowadzić do rozwoju chorób grzybowych.