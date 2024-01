Figowiec sprężysty, częściej znany jako fikus sprężysty (łacińska nazwa Ficus elastica Roxb. ex. Homem) to popularna roślina doniczkowa. Ma atrakcyjne, błyszczące liście. Pochodzi z Indii, Nepalu, Bhutanu, Birmy i Malezji, gdzie rośnie w wilgotnych i ciepłych, tropikalnych lasach. Dlatego zimą może być bardziej podatny na choroby. Regularne sprawdzanie rośliny pozwala na wczesne wykrycie i leczenie problemów.

Reklama

Przegląd rośliny

Zimą regularnie sprawdzaj fikus sprężysty pod kątem obecności szkodników, które mogą wykorzystać słabszą kondycję rośliny w tym okresie.

Sprawdź też, czy fikus nie jest przelany i nie ma zarodników pleśni na glebie.

Reklama

Co robić, gdy liście fikusa opadają?

Jeśli liście fikusa opadają, najczęściej oznacza to, że jest przelany. Nadmierne podlewanie jest jednym z najczęstszych błędów w pielęgnacji fikusa. Może to prowadzić do gnicia i czernienia korzeni oraz rozwoju chorób grzybiczych.

W okresie zimowym, gdy rośliny wchodzą w stan spoczynku i dni są krótsze, fikus wymaga mniej wody. Zmniejsz częstotliwość podlewania i upewnij się, że ziemia jest dobrze wysuszona między podlewaniami.

Reklama

W cięższych przypadkach może być konieczne przesadzenie rośliny do świeżej, dobrze drenującej ziemi. Gleba, w której rośnie fikus, powinna być lekka i przepuszczalna, aby umożliwić korzeniom dostęp do składników odżywczych.

Fikusy mogą być też wrażliwe na chemikalia zawarte w wodzie kranowej, takie jak chlor i fluor. Dlatego zaleca się używanie filtrowanej lub przegotowanej wody, aby uniknąć problemów z liśćmi.

Z drugiej strony, zbyt rzadkie podlewanie może sprawić, że roślina zacznie tracić liście, które najpierw żółkną, a potem brązowieją i opadają.

Żółknięcie liści fikusa. Jak temu zaradzić?

Nadmiar nawozu może także spalić korzenie rośliny, co również może skutkować żółknięciem liści. W zimie nie ma zwykle konieczności nawożenia fikusa sprężystego.

Nagłe zmiany warunków, takie jak przesadzanie, zmiana miejsca, skrajne temperatury, czy przeciągi, mogą wywołać stres u rośliny, co objawia się żółknięciem liści.

Brązowienie końcówek liści

Fikusy pochodzą z wilgotnych, tropikalnych środowisk i mogą źle reagować na suche powietrze w pomieszczeniach, szczególnie w okresie zimowym, gdy ogrzewanie jest włączone. Niska wilgotność powietrza może powodować wysychanie końcówek liści. Jeśli zauważysz, że końcówki liści brązowieją, ustaw w pobliżu nawilżacz powietrza.

Stała wilgotność gleby może prowadzić do problemów z korzeniami, takich jak ich gnicie, co skutkuje brązowieniem liści. Ogranicz podlewanie. Podobnie, zbyt rzadkie podlewanie może sprawić, że roślina zacznie tracić wodę z końcówek liści, co objawia się ich brązowieniem.

Przyczyną brązowienia liści, może być też nadmiar soli w glebie. Używanie zbyt dużej ilości nawozu lub stosowanie twardej wody do podlewania powoduje, że sól gromadzi się w glebie i może uszkodzić korzenie, co prowadzi do brązowienia liści.

Brązowienie końcówek liści może również wskazywać na niedobory składników odżywczych, takich jak magnez lub potas.

Niektóre choroby mogą powodować brązowienie liści, szczególnie jeśli towarzyszą im inne objawy, takie jak plamy na liściach lub śluz.

Plamistość liści

Plamistość liści objawia się brązowymi lub żółtymi plamami na liściach. Może być spowodowana przez grzyby lub bakterie. Należy usunąć zainfekowane liście i zastosować odpowiedni fungicyd lub bakteriobójczy środek.

Czarne plamy na łodygach

Czernienie łodyg to tzw. zgnilizna łodygowa. Często wynika z nadmiernego nawożenia lub zbyt dużej wilgotności powietrza. Zimą zaprzestań nawożenia i zadbaj o odpowiednią cyrkulację powietrza wokół rośliny. Jeśli stosujesz nawilżacz powietrza, odsuń go dalej od rośliny.

Szkodniki na fikusie

Fikus sprężysty najczęściej atakują przędziorki, mszyce i wciornastki.

Przędziorki to malutkie, czerwone lub żółte owady, które żywią się sokami roślin. Objawy to drobne, białe plamki na liściach i cienkie pajęczyny. Leczenie polega na zastosowaniu akarycydów lub domowych roztworów, takich jak mydło ogrodnicze. Zwykle stosuje się 1-2 łyżki mydła na 1 litr przegotowanej wody.

to malutkie, czerwone lub żółte owady, które żywią się sokami roślin. Objawy to drobne, białe plamki na liściach i cienkie pajęczyny. Leczenie polega na zastosowaniu lub domowych roztworów, takich jak mydło ogrodnicze. Zwykle stosuje się 1-2 łyżki mydła na 1 litr przegotowanej wody. Mszyce to małe, zazwyczaj zielone owady, które gromadzą się na młodych pędach i spodzie liści. Powodują zwijanie się liści i miękki nalot. Usuń je mechanicznie, wycierając liście wilgotną szmatką i zastosuj insektycyd lub domowe roztwory, jak roztwór szarego mydła. Mieszamy 1- 2 łyżki startego mydła na 1 litr przegotowanej ciepłej wody. Zostawiamy do ostudzenia i rozpuszczenia mydła.

to małe, zazwyczaj zielone owady, które gromadzą się na młodych pędach i spodzie liści. Powodują zwijanie się liści i miękki nalot. Usuń je mechanicznie, wycierając liście wilgotną szmatką i zastosuj lub domowe roztwory, jak roztwór szarego mydła. Mieszamy 1- 2 łyżki startego mydła na 1 litr przegotowanej ciepłej wody. Zostawiamy do ostudzenia i rozpuszczenia mydła. Wciornastki to mikroskopijne owady, które powodują żółknięcie i deformacje liści. Wymagają zastosowania specjalistycznych środków owadobójczych.

Chorujący fikus powinien być izolowane na jakiś czas od innych roślin, aby uniknąć przeniesienia ewentualnych szkodników na inne rośliny.

By ograniczyć rozwój szkodników, regularne wycieraj liście fikusa sprężystego. Używaj do tego czystej, wilgotnej szmatki. Nie pozwól, by kurz zalegał na liściach. Osłabia to roślinę i jej zdolność fotosyntezy oraz sprzyja chorobom.