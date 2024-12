Smugi, osad na szybie - to bardzo psuje wygląd kabiny prysznicowej. A tak chcielibyśmy, by cały czas wyglądała jak nowa. Wycieranie szyby kabiny po każdym skorzystaniu z prysznica jest uciążliwe, choć warto byłoby zrobić to, używając specjalnej ściągaczki do wody.

Walka z osadem

Co więc zrobić, by mieć czystą, przezroczystą i lśniącą kabinę prysznicową i nie napracować się zbytnio? Warto przygotować samodzielnie płyn, który wykorzystamy do pielęgnacji kabiny prysznicowej. Podaje go m.in. Amerykanka Jill Nystul, autorki poradników z dziedziny gospodarstwa domowego. Składniki tego płynu mamy praktycznie zawsze w domu.

Czego potrzebujemy?

Przygotowujemy:

butelkę ze spryskiwaczem

pół szklanki wody utlenionej

pół szklanki spirytusu do dezynfekcji

2 szklanki wody

łyżeczkę płynu do mycia naczyń

łyżkę octu

Wykonanie

Wszystkie składniki wlewamy do butelki ze spryskiwaczem i mieszamy. Płyn do kabiny prysznicowej gotowy.

Tego płynu używamy po każdym skorzystaniu z prysznica. Spryskujemy nim ściany i brodzik kabiny. Nie trzeba go spłukiwać. Fantastycznie zapobiega tworzeniu się osadów i kamienia.