Jeśli mamy w domu żywą choinkę, to po świętach Bożego Narodzenia zazwyczaj pojawia się pytanie, co z nią dalej zrobić? Jeżeli choinka ma korzenie to zazwyczaj pierwszy pomysł jaki pojawia się na jej wykorzystanie, to wsadzenie jej do ogrodu. Co jednak w sytuacji, gdy taka opcja nie jest możliwa, albo gdy kupiliśmy ściętą choinkę? Jak wykorzystać żywe drzewko w domu i ogrodzie? Podpowiadamy.