To nie jest najprzyjemniejsza czynność podczas sprzątania. Czyszczenie toalety spędza sen z powiek niejednemu z nas. Zwłaszcza, gdy nie da się doczyścić a szorowane nawet na siłę ślady wciąż zostają.

Kamień, osad czy zacieki bywają odporne na wszelkiego rodzaju nawet najlepsze detergenty i specyfiki.

Czego użyć do czyszczenia toalety, by była lśniąca?

Reklama

Tymczasem wystarczy jedna z pozoru nieoczywista tabletka, by problem niedoczyszczonej i brudnej toalety zniknął. Trzeba wrzucić ją do muszli klozetowej i poczekać kilka minut. O jakiej tabletce jest mowa? Tym produktem, z pozoru nieoczywistym, który działa cuda, zwłaszcza w przypadku WC, jest tabletka do czyszczenia protez zębowych po wyjęciu ich z ust.

Substancje, które się w niej znajdują rozpuszczają tzw. biofilm. Można go porównać do płytki nazębnej, z tą różnicą, że tworzy się on nad protezami.

Oto co zawierają tabletki do czyszczenia protez

Reklama

Tabletki do czyszczenia protez zawierają substancje, które nie tylko je czyszczą i pozbawiają przykrego zapachu, ale pomagają także w tym, by zachowały biały kolor. W tabletkach do czyszczenia protez znajdują się mieszanki rozcieńczonego wybielacza m.in. podchlorynu sodu, wodorowęglanu sodu, kwasu cytrynowego, nadboranu sodu, polifosforanu sodu, monopersulfatu potasu i EDTA. To właśnie to połączenie sprawia, że czyszczą i wybielają protezę. Musująca formuła przyspiesza ich działanie.

Wspomniany biofilm podobnie jak na protezę, działa również na toaletę. Z racji tego, że większość WC zrobiona jest z ceramiki, podobnie jak protezy, tabletka da radę wyczyścić wszelkie nawet najtrudniejsze do usunięcia zabrudzenia.

Jak czyścić WC za pomocą tabletek do protez?

Żeby wyczyścić WC za pomocą tabletki do protez wystarczy wrzucić jedną, ale można też dwie pastylki do sedesu. Potem trzeba poczekać aż zaczną musować. W ten prosty i szybki sposób uda się wyczyścić naszą toaletę. Zawarte w tabletkach kwasy i wybielacze sprawią, że nasza toaleta będzie nie tylko czysta, ale też zalśni bielą.

Tabletki do protez dobrze jest pozostawić na 20 albo nawet 30 minut. Można też zostawić je w WC nawet na całą noc. Po tym czasie wystarczy tylko spłukać toaletę. Będzie bez zacieków i biała.