Czyste i lśniące okna na święta to - zdaniem wielu z nas - rzecz konieczna. Jak je umyć, by nie było smug, by były krystalicznie czyste i przejrzyste? Właśnie, największym problemem są smugi. Podpowiadamy trik, jak się z nimi uporać bez specjalnego trudu. Wystarczy pewien niedrogi specyfik, który można kupić w każdej aptece. Co to takiego?

Oto specyfik z apteki, który zlikwiduje smugi na szybach

Zanim zabierzemy się więc za mycie okien, idziemy do apteki. Kupujemy tam glicerynę farmaceutyczną. Kosztuje zaledwie kilka złotych.

Ten produkt ma wiele zastosowań, świetnie sprawdza się między innymi podczas sprzątania mieszkania i mycia różnych powierzchni. Warto go wykorzystać również do mycia okien.

Jak umyć okna, by były krystalicznie czyste?

Aby umyć okna gliceryną farmaceutyczną, trzeba najpierw przygotować wodny roztwór. Mieszamy kilka łyżek gliceryny z wodą. Proporcja to ok. 1:10. Możemy taki roztwór wlać do butelki z atomizerem

Przecieramy okno roztworem, używając do tego miękkiej szmatki lub papierowego ręcznika. Pamiętajmy, żeby szmatka nie zostawiał na szybie włókienek. Najbezpieczniejszy w tej sytuacji jest po prostu papierowy ręcznik. Gliceryna farmaceutyczna, dodana dowody sprawi, że szyby będą krystalicznie czyste i lśniące. Szyby przecieramy do sucha ręcznikiem i możemy się już cieszyć efektem naszej pracy.

Ten szybki, prosty i tani sposób sprawi, że będziesz mogła cieszyć się podczas świąt czystymi, lśniącymi oknami bez smug. Gliceryna farmaceutyczna jest tylko tanim, lecz również łatwo dostępnym produktem.