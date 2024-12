Dywany się brudzą, nic na to nie poradzimy. Osiada na nich m.in. kurz, robią się plamy. Nawet częste odkurzanie nie pomoże. Co zrobić, żeby na święta cieszyć się idealnie czystym dywanem i zrobić to bez użycia silnych środków chemicznych? Mamy na to sposób. Niespodzianka, produkt, który w tym pomoże, mamy w domu.