Ma wiele zalet, wytwarza gęstą pianę, jest delikatny dla skóry i świetnie czyści. Niewiele osób podejrzewa, że niewinnie wyglądający kosmetyk, którego panowie używają codziennie, ma taką moc. Podpowiadamy, jak go używać do sprzątania.

O co chodzi? O piankę do golenia. Jest naprawdę świetna. Oto cztery sposobów, jak wykorzystać ją do sprzątania.

Usuwa plamy z dywanu

Zaplamiony dywan spędza Ci sen z powiek. Niepotrzebnie. Usuniesz je za pomocą pianki do golenia. Zabrudzony fragment dywanu spryskujemy pianką i delikatnie wcieramy ją w tkaninę. Zostawiamy do

wyschnięcia, najlepiej na noc. Po tym czasie odkurzamy starannie dywan. Po plamie ani śladu.

Czyści piekarnik

Spryskaj pianką do golenia zabrudzenia na drzwiczkach piekarnika. Pozostaw piankę do wyschnięcia. Wytrzyj potem drzwiczki miękką szczoteczką i przetrzyj mokrą szmatką. Na koniec wytrzyj wszystko papierowym ręcznikiem.

Walczy z parą na lustrze

Denerwuje Cię zaparowane lustro w łazience? Już nie będzie to żaden problem. Z pomocą przyjdzie ci pianka do golenia. Niewielką ilość pianki rozprowadź na powierzchni lustra, a następnie zetrzyj suchym ręcznikiem papierowym lub ściereczką.

Nabłyszcza krany

Pianka do golenia to idealny środek czyszczący i nabłyszczający do stali nierdzewnej. Niewielką warstwą pianki pokryj baterię łazienkową, zostaw na kilka minut, a następnie usuń krem wilgotną gąbką. Dla pięknego połysku można wypolerować baterię ściereczką z mikrofibry.