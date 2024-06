Skrzyp polny to nie tylko chwast

Skrzyp polny jest rośliną wieloletnią, która należy do rodziny skrzypowatych. Swoim wyglądem przypomina miniaturową jodełkę. Jest gatunkiem rozprzestrzenionym niemal na całym świecie, w tym także w Polsce, gdzie występuje w całym kraju.

Skrzy polny uznawany jest za popularny chwast, który możemy spotkać niemal wszędzie – na polach, w lasach, na łąkach czy w ogródkach. Nie wszyscy wiedzą, że jest cennym ziołem, które już od wieków wykorzystuje się jako lekarstwo. Według niektórych opinii skrzyp polny uchodzi za jedną z najstarszych roślin leczniczych na świecie. Ze względu na swoje prozdrowotne właściwości często nadal wykorzystywany jest w ziołolecznictwie i kosmetyce.

Skrzy polny i jego właściwości

Skrzyp polny zawiera łatwo przyswajalną przez nasz organizm krzemionkę, która odbudowuje tkankę łączną, wzmacnia kości i zęby oraz poprawia elastyczność stawów. Tego minerału skrzyp polny ma najwięcej spośród wszystkich roślin leczniczych. Ponadto bogaty jest w żelazo, mangan, witaminę C, kwasy organiczne (askorbinowy, jabłkowy, krzemowy i szczawiowy), flawonoidy, saponiny, sterole roślinne i garbniki.

Ze względu na bogactwo tak wielu cennych składników mineralnych skrzy polny wykazuje korzystny wpływ na nasz organizm. Wzmacnia go i oczyszcza oraz usprawnia pracę wątroby. Działa moczopędnie, dzięki czemu można go stosować wspomagająco w leczeniu schorzeń nerek i układu moczowego. Uszczelnia naczynia krwionośne, przeciwdziała obrzękom, pomaga zapobiegać miażdżycy, obniża ciśnienie krwi i ma działanie przeciwkrwotoczne. Przyspiesza gojenie się ran oraz wykazuje działanie przeciwbakteryjne i przeciwzapalne, a także pomaga pozbyć się problemu nadmiernej potliwości. Poza tym oczyszcza skórę i zmniejsza wypadanie włosów.

Skrzyp polny - jak go przyjmować?

Skrzyp polny dostępny jest w różnych formach. W aptekach kupić można wiele preparatów i suplementów diety, które zawierają w swoim składzie to cenne dla naszego zdrowia zioło. Dostępne jest ono również w postaci suszu, z którego można przygotować napar do picia lub odwar. Ten drugi stosować można zewnętrznie w postaci okładów lub jako dodatek do kąpieli.

Należy mieć na uwadze, że długotrwałe przyjmowanie skrzypu polnego może doprowadzić do niedoboru witaminy B1. Warto więc co kilka miesięcy robić przerwę lub suplementować witaminę B1.

Skrzyp polny - sprawdzi się także w ogrodzie

Skrzyp polny znany jest jednak nie tylko ze swoich właściwości leczniczych. Z powodzeniem można go także wykorzystywać w ogrodzie. Można dzięki niemu zwiększyć plony owoców i warzyw, a także walczyć z wieloma chorobami i szkodnikami roślin. Skrzyp polny bogaty jest w składniki mineralne i kwasy krzemowe. Dzięki temu odżywia i uodparnia rośliny oraz pomaga zapobiegać wielu chorobom grzybowym. Dodatkowo wzmacnia rośliny zwłaszcza w okresie ich intensywnego wzrostu i kwitnienia. Jest pomocny w tracie owocowania roślin, a nawet może poprawić smak owoców.

Aby wykorzystać dobroczynny wpływ skrzypu polnego na rośliny w ogrodzie, wystarczy przygotować z niego zimny wyciąg. W tym celu należy pół kilograma rozdrobnionego ziela zalać 5 litrami wody i odstawić na 24 godziny. Po tym czasie zimny wyciąg ze skrzypu polnego można wykorzystywać do podlewania roślin w ogrodzie. Na taką naturalną odżywkę świetnie reaguje większość owoców, warzyw, ziół, kwiatów i krzewów ozdobnych.