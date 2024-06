Pułapki w segregacji odpadów

Prawidłowa segregacja śmieci potrafi czasem sprawić spory kłopot. Jest wiele nietypowych odpadów, które powinny trafić do zupełnie innego pojemnika niż nam się wydaje. Często zastanawiamy się, gdzie je wyrzucić. Niestety mała pomyłka może spowodować, że duża partia odpadów nie będzie nadawała się do recyklingu. Podstawowe zasady mówią, że:

do niebieskiego pojemnika - powinien trafić papier

- powinien trafić papier do żółtego - tworzywa sztuczne i metale

- tworzywa sztuczne i metale do brązowego - odpady BIO

- odpady BIO do zielonego - szkło

- szkło a do czarnego - odpady zmieszane

Nie zawsze jednak jest to takie proste. Na przykład nie wszystkie papierowe opakowania powinny wylądować w kontenerze na papier, szklane przedmioty nie zawsze należy wrzucać do pojemnika na szkło i nie każda żywność nadaje się do odpadów bio. Podobnych przykładów jest wiele.

Które odpady mogą sprawić kłopot?

Gdzie wyrzucać papierowe i tekturowe opakowania? To zależy. Jeśli są czyste - do papieru. Natomiast zatłuszczonych i mocno zabrudzonych kartoników po jedzeniu nie powinniśmy wrzucać do pojemnika na papier, tylko do odpadów zmieszanych. Do kosza na papier nie należy wkładać również lakierowanego i powleczonego folią papieru. Także zużyte ręczniki papierowe lub chusteczki higieniczne muszą trafić do odpadów zmieszanych. Tak samo pieluchy. Jeśli karton jest oklejony taśmą powinniśmy ją z niego zerwać, dopiero wtedy można wyrzucić go do kosza na papier. Również tekturowe opakowania po jajkach wrzucamy do niebieskiego pojemnika.

Skorupki jajek należy wyrzucać do odpadów bio, natomiast zepsute jajko do zmieszanych. Wyrzucanie resztek jedzenia też czasami sprawia kłopot. Większość z nich powinna trafić do pojemnika bio. Ale nie należy tam wrzucać na przykład kości z obiadu lub niezjedzonego mięsa i ryb. Opakowania po jedzeniu wykonane z tworzywa sztucznego na przykład kubki po śmietanie czy jogurcie należy opróżnić, ale ich nie myć. Do pojemnika na tworzywo sztuczne wrzucamy także kartony po mleku i sokach.

Inne nietypowe odpady

Rozbitych szklanych przedmiotów nie należy wyrzucać do kontenera na szkło. One również muszą znaleźć się w śmieciach zmieszanych. Do czarnego pojemnika powinno bowiem trafiać wszystko to, czego nie da się odzyskać.

Wiele osób automatycznie wrzuca puste opakowania po lekach do tworzyw sztucznych i metali. Powinny one jednak znaleźć się w pojemniku na odpady zmieszane. Natomiast pełnych opakowań leków nie wyrzucamy do odpadów zmieszanych. A baterii nie należy wkładać do pojemnika na metale. Obie te rzeczy powinniśmy oddać do punktu zbiórki selektywnej (specjalne pojemniki można znaleźć w aptekach lub w sklepach). Podobnie jest ze zużytym sprzętem RTV/AGD.

Szczegółowe zasady selektywnej zbiórki śmieci najlepiej sprawdzić w swojej gminie.